Oroscopo della settimana dal 31 ottobre al 6 novembre 2022 - Affaritaliani.it

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 31 ottobre al 6 novembre col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 31 OTTOBRE AL 6 NOVEMBRE 2022

Oroscopo della settimana Ariete : L'atmosfera amichevole del lunedì lo rende un momento eccellente per un incontro con gli amici o per un'attività di gruppo che migliora la tua crescita personale. Successivamente, da venerdì a domenica, la luna transita nel tuo segno, risvegliando le tue emozioni e ispirandoti ad esprimerti ancora più del solito. Tuttavia, il romanticismo potrebbe essere difficile questo fine settimana poiché Venere in Scorpione si oppone a Urano venerdì e sabato. Questo può innescare una fuga dall'intimità emotiva se ti senti vulnerabile. Inoltre, Venere si scontra con Saturno domenica e lunedì, il che può evocare qualsiasi preoccupazione che tu abbia sulla tua vita sociale o sull'essere te stesso con gli altri.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 31 OTTOBRE AL 6 NOVEMBRE 2022

Oroscopo della settimana Toro : I tuoi sentimenti riguardo al lavoro possono illuminare il tuo percorso lunedì. La metà della settimana è dedicata alla connessione con i tuoi amici. Sfortunatamente, il romanticismo potrebbe colpire un muro venerdì o sabato poiché il tuo sovrano di Venere in Scorpione si oppone al ribelle Urano. Contare su un amante per essere coerente - o anche in tempo per un appuntamento! — è probabile che provochi delusione. D'altra parte, se sei felicemente accoppiato, un'attività nuova o insolita potrebbe ravvivare la tua connessione. Sfortunatamente, i problemi sono ancora una volta avanti per la tua vita amorosa poiché Venere si scontra con il cupo Saturno domenica e lunedì. Sforzati di circondarti di persone che possono risollevarti il ​​morale.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 31 OTTOBRE AL 6 NOVEMBRE 2022