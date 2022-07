Oroscopo della settimana dal 4 luglio 2022 al 10 luglio 2022 - Affaritaliani

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 4 LUGLIO AL 10 LUGLIO 2022

Oroscopo della settimana Ariete : Potresti divertirti tra le lenzuola, portare il tuo regime di esercizi al livello successivo o acquisire un'opportunità finanziaria. Non importa cosa, sarai motivato a diventare fisico/pratico mentre Marte transita attraverso il Toro. Tra martedì e il 19 di agosto, il tuo sovrano planetario viaggia attraverso un segno di terra, che potrebbe fare un po' per tenere a freno la tua natura focosa e incoraggiare un approccio più radicato alle relazioni, tra le altre cose. È tempo di rallentare e godersi ogni momento, Ariete! Anche martedì, il transito di Mercurio nel cancro sensibile nel tuo regno domestico (fino al 18 luglio) ispirerà pensieri e conversazioni sulla tua vita familiare. Questo è anche un ottimo momento per cercare informazioni sui tuoi antenati.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 4 LUGLIO AL 10 LUGLIO 2022

Oroscopo della settimana Toro : Preparati per un'ondata di energia sexy mentre Marte transita nel tuo segno. Tra martedì e il 19 di agosto, Marte darà energia alla tua sensualità e farà di te una calamita per gli ammiratori. Aumenterà anche la tua determinazione e il desiderio di ottenere ciò che desideri, quindi si spera che chiunque attiri sarà in grado di gestirti. Dopotutto, non molto può fermare un toro quando il suo obiettivo è a portata di mano. Inoltre martedì, il transito di Mercurio nel Cancro nel tuo regno mentale (fino al 18 luglio) chiarirà i tuoi pensieri e le tue conversazioni. Questo è un ottimo momento per esprimere idee, acquisire informazioni o promuovere progetti.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 4 LUGLIO AL 10 LUGLIO 2022