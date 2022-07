Oroscopo della settimana dal 11 luglio al 17 luglio 2022 - Affaritaliani.it

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 11 luglio al 17 luglio col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 11 LUGLIO AL 17 LUGLIO 2022

Oroscopo della settimana Ariete : La luna piena in Capricorno mercoledì stimolerà la tua determinazione ad avere successo. A cosa miri, Ariete? Se una relazione nuova o migliorata è nella tua lista dei desideri, dovrai essere consapevole di eventuali emozioni nascoste che potrebbero farti inciampare a metà settimana quando Venere nel tuo regno mentale si scontra con Nettuno nel tuo regno inconscio. Questo fine settimana, una fusione Sole-Mercurio in Cancro nel tuo regno domestico favorisce un incontro a casa tua. Uno scambio di idee porterà ad alcune conversazioni divertenti. Potresti essere ispirato a parlare della tua famiglia o della tua proprietà. Il tuo intuito ti guiderà; devi solo prestare attenzione al tuo istinto.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 11 LUGLIO AL 17 LUGLIO 2022

Oroscopo della settimana Toro : La luna piena in Capricorno di mercoledì può risvegliare il tuo desiderio interiore di sperimentare cose nuove, che potrebbero ispirarti a controllare una nuova posizione o attività. Inoltre, concentrarti sulle tue pratiche spirituali risveglierà la tua guida superiore, quindi presta attenzione ai tuoi sogni e alle tue intuizioni. Sii consapevole del quadrato infrasettimanale Venere-Nettuno, che può confondere i tuoi pensieri quando si tratta di amore o denaro. Fortunatamente, una fusione tra Sole e Mercurio in Cancro nel tuo regno mentale questo fine settimana aumenterà la tua chiarezza. Le stelle aumentano anche la tua autoespressione, il che lo rende un buon momento per condividere le tue idee e può aiutarti ad attirare un ammiratore, di persona o online.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 11 LUGLIO AL 17 LUGLIO 2022