Oroscopo della settimana dal 1 maggio 2023 al 7 maggio 2023 – Affaritaliani.it

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 1 maggio al 7 maggio col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 1 MAGGIO AL 7 MAGGIO 2023

Oroscopo della settimana Ariete : Un errore di comunicazione può rovinare l'amore infrasettimanale mentre Venere in Gemelli viaggia attraverso il tuo regno mentale, scontrandosi con Nettuno. Adottare un approccio diretto e cercare la verità nelle parole di altre persone migliorerà la tua chiarezza. Successivamente, l'eclissi di luna piena nell'afoso Scorpione di venerdì potrebbe ispirare un gioco tra le lenzuola. Può anche sollevare un problema che coinvolge l'equilibrio di potere in una relazione. Infine, tra domenica e il 4 giugno, il transito di Venere in Cancro nel tuo regno domestico consiste nel condividere il tuo cuore con la tua famiglia o con gli amici che si sentono come una famiglia. Questo è anche il momento ideale per ospitare una riunione o abbellire il tuo ambiente di vita.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 1 MAGGIO AL 7 MAGGIO 2023

Oroscopo della settimana Toro : Il tuo sovrano Venere in Gemelli si scontra con Nettuno infrasettimanale, il che potrebbe innescare un passo falso nella relazione. Capire veramente da dove vengono le altre persone è la chiave per avere successo nell'amore. Anche le tue finanze ne trarranno beneficio. Più tardi, l'eclissi di luna piena in Scorpione nel regno della tua collaborazione venerdì intensificherà le emozioni tra te e un partner o un amico intimo. Se un problema di relazione persiste da un po' di tempo, fatti coraggio ed esprimi i tuoi sentimenti. Fortunatamente, tra domenica e il 4 giugno, una conversazione difficile diventerà un po' più facile poiché Venere armoniosa transita attraverso il Cancro nel tuo regno delle comunicazioni. Venere può anche portare romanticismo attraverso un'introduzione o una fonte online.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 1 MAGGIO AL 7 MAGGIO 2023