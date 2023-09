Oroscopo della settimana dal 4 al 10 settembre 2023 – Affaritaliani.it

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 4 settembre al 10 settembre col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 4 SETTEMBRE AL 10 SETTEMBRE 2023

Oroscopo della settimana Ariete : Un trio di influenze terrestri lunedì potrebbe ispirare un’idea potenzialmente redditizia. Adottare un approccio pratico a qualunque cosa su cui ti concentri ti indicherà la giusta direzione. Successivamente, una congiunzione Sole-Mercurio mercoledì ti farà pensare al tuo equilibrio tra lavoro e vita privata. Valutare la tua routine quotidiana rivelerà dove sono necessari miglioramenti. Verso il fine settimana, la luna in Cancro venerdì e sabato risveglierà i tuoi istinti di nidificazione e ti ispirerà a ospitare una riunione di amici, a connetterti con la tua famiglia o a riorganizzare il tuo arredamento. La domenica è tutta una questione di romanticismo, rendendolo un momento favorevole per un divertente incontro con la tua dolce metà o per cercare un nuovo ammiratore.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 4 SETTEMBRE AL 10 SETTEMBRE 2023

Oroscopo della settimana Toro : La comunicazione è un tema potente per i tori questa settimana. Lunedì, una congiunzione Luna-Giove nel tuo segno, che si connette con Mercurio, solleverà sicuramente il tuo morale e ti spingerà a condividere i tuoi sentimenti e le tue idee. Sarai ispirato a esprimere ciò che hai nel cuore mentre una congiunzione Sole-Mercurio energizza il tuo regno di romanticismo e creatività infrasettimanale. Se sei da solo, una lezione o una presentazione potrebbero attirare un ammiratore sulla tua strada. Questa attenzione all’espressione personale continuerà fino a venerdì e sabato mentre la luna in Cancro illumina la tua zona mentale. Più tardi, sarai pronto per festeggiare dopo che la luna entrerà in Leone nel tuo regno domestico domenica, quindi sarebbe un momento eccellente per ospitare una riunione di amici o familiari.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 4 SETTEMBRE AL 10 SETTEMBRE 2023