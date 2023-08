Oroscopo della settimana dal 7 agosto al 13 agosto 2023 – Affaritaliani.it

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 7 agosto al 13 agosto col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 7 AGOSTO AL 13 AGOSTO 2023

Oroscopo della settimana Ariete : Amore, piacere e denaro sono al centro dell'attenzione questa settimana. In primo luogo, la fusione della luna con Urano in Toro nel tuo regno dei soldi martedì potrebbe innescare un acquisto d'impulso, che si tratti di un oggetto di bellezza o di un regalo per qualcuno a cui tieni. Successivamente, Venere in Leone si scontra con Urano infrasettimanale, il che può portare uno scenario di amore a prima vista o scuotere una relazione attuale a causa della volontà. Preparati per un fine settimana ad alta energia mentre il sole si fonde con Venere in Leone nella tua quinta casa amante del divertimento. Ciò può comportare un intermezzo sexy con la tua dolce metà o un'ispirazione divina per un progetto creativo. Principalmente, si tratta di seguire il tuo cuore.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 7 AGOSTO AL 13 AGOSTO 2023

Oroscopo della settimana Toro : La luna che attraversa il tuo segno all'inizio della settimana risveglierà la tua sensualità e il desiderio di esprimerti. Dovrai solo seguire il flusso quando la luna si fonderà con l'imprevedibile Urano martedì, e dovrai essere ancora più flessibile dopo che il tuo sovrano di Venere si scontra con Urano infrasettimanale. Queste influenze possono suscitare una visione sorprendente di una relazione. Questo fine settimana, il tuo amore e la tua abilità artistica abbelliranno la tua casa mentre il sole si fonde con Venere in Leone. Questo è il momento ideale per abbellire il tuo ambiente di vita e ospitare un raduno vivace. In alternativa, un appuntamento intimo per due accenderà la passione!

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 7 AGOSTO AL 13 AGOSTO 2023

Oroscopo della settimana Gemelli : Una visione sorprendente potrebbe arrivare questa settimana. Innanzitutto, la fusione della luna con Urano in Toro nel tuo regno inconscio martedì farà luce su una situazione del tuo passato. Inoltre, un quadrato infrasettimanale Venere-Urano può innescare un cambiamento nella tua prospettiva sull'amore. Questo fine settimana, il sole si fonde con Venere in Leone nel tuo regno mentale. Questo sicuramente accenderà il tuo fascino e la tua creatività, quindi questo è il momento ideale per esprimere le tue idee sui social media o condividere il tuo cuore con qualcuno che ami. Se stai cercando una relazione, un ammiratore potrebbe dirigersi nella tua direzione grazie a un'introduzione, una lezione o un viaggio.

CANCRO OROSCOPO SETTIMANA DAL 7 AGOSTO AL 13 AGOSTO 2023