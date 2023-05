Oroscopo della settimana dal 8 maggio al 14 maggio 2023 – Affaritaliani.it

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 8 maggio al 14 maggio col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 8 MAGGIO AL 14 MAGGIO 2023

Oroscopo della settimana Ariete : La comprensione di come puoi manifestare la prosperità sarà al centro dell'attenzione questa settimana. In primo luogo, un'illuminante congiunzione sole-Urano all'inizio della settimana può far esplodere un'idea limitante che ha bloccato il flusso di denaro nella tua vita. Inoltre, il terzo quarto di luna in Acquario si scontra con Urano venerdì, il che illuminerà il modo in cui la società influenza i tuoi atteggiamenti nei confronti del tuo potere di guadagno, nel bene e nel male. Fortunatamente, domenica Mercurio diventa diretto, il che districherà gradualmente i tuoi pensieri e le tue comunicazioni sulle tue finanze. In altre notizie cosmiche, Venere si unisce a Saturno questo fine settimana, risvegliando il desiderio di entrare in contatto con le proprie radici. Un parente maturo può offrire buoni consigli.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 8 MAGGIO AL 14 MAGGIO 2023

Oroscopo della settimana Toro : Un'illuminante congiunzione sole-Urano nel tuo segno all'inizio della settimana ti suggerirà sicuramente una nuova prospettiva sulla tua vita. Potrebbe esserci un cambiamento positivo nei lavori, che potrebbe scuotere temporaneamente il tuo senso di sicurezza. Poi arriva il terzo quarto di luna in Acquario. Venerdì si scontra con Urano, il che può darti una nuova direzione nella tua vita professionale. L'acquisizione di conoscenze può essere parte del processo. Questo fine settimana, il tuo sovrano Venere fa squadra con Saturno, potenziando la tua capacità di esprimerti in una relazione. Infine, domenica Mercurio diventa diretto nel tuo segno, il che ti aiuterà a iniziare a pensare al futuro invece di tornare indietro su cose vecchie.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 8 MAGGIO AL 14 MAGGIO 2023