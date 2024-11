Oroscopo weekend 16 novembre e 17 novembre 2024 segno per segno di Affaritaliani.it

Oroscopo del weekend 16 novembre e 17 novembre 2024: le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno



Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 16 novembre e domenica 17 novembre: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!

ARIETE OROSCOPO WEEK-END 16 NOVEMBRE – 17 NOVEMBRE 2024

Oroscopo del week-end Ariete : Poiché il sole nel possessivo Scorpione si oppone al volatile Urano sul tuo asse finanziario, utilizzare le risorse a tua disposizione potrebbe non essere così semplice come dovrebbe essere. Ci possono essere difficoltà inaspettate quando provi ad accedere ai soldi di altre persone. Problemi nella tua relazione con un partner romantico o professionale o un cambiamento nelle sue circostanze finanziarie potrebbero significare che i fondi su cui hai fatto affidamento non sono più a portata di mano. Allo stesso modo, un accordo con un istituto finanziario o un'altra fonte esterna potrebbe cambiare all'improvviso. Prima di puntare il dito, controlla di aver gestito le questioni in modo responsabile e di aver rispettato le regole. Flettere la tua indipendenza finanziaria è probabilmente la tua migliore linea d'azione.

TORO OROSCOPO WEEK-END 16 NOVEMBRE – 17 NOVEMBRE 2024

Oroscopo del weekend Toro : Con il sole nel tenace Scorpione e la tua zona di partnership che si oppone al ribelle Urano nel tuo segno, fare le cose a modo tuo, da rialzista, può creare scompiglio in una relazione. Potresti non sentirti in grado di seguire le regole della relazione e di seguire il programma in questo momento. Vuoi essere un agente libero e fare le tue cose? O vuoi la sicurezza di una relazione impegnata? Non puoi avere entrambe le cose, che la connessione sia romantica o professionale. Dai un po' di spazio al tuo partner se i ruoli sono invertiti. Di questi tempi, alcuni tori sono troppo selvaggi per essere domati. Se ti descrivi così, è meglio che tu giochi sul campo.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 16 NOVEMBRE – 17 NOVEMBRE 2024

Oroscopo del weekend Gemelli : Le circostanze potrebbero richiedere che tu lavori fuori dalla tua zona di comfort, poiché il sole è in Scorpione guidato e la tua casa del lavoro si oppone a Urano. Qualcosa che accade all'improvviso può creare problemi e rendere un compito di routine incredibilmente complesso. Le difficoltà tecniche potrebbero essere parte del problema. Questo non è il momento di sperimentare nuove tecniche né di fare nulla che renda il tuo lavoro più complicato del necessario. Per frenare il caos dovrai mantenere le cose il più semplici possibile. Allo stesso modo, il panorama lavorativo generale può essere volatile. È meglio rimandare i piani ambiziosi.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 16 NOVEMBRE - 17 NOVEMBRE 2024

Oroscopo del weekend Cancro : Potresti accontentarti di attenerti al solito programma, mentre un amico o un interesse amoroso vuole fare il ribelle. Mentre il sole si oppone a Urano sul tuo asse svago/vita sociale, può essere difficile relazionarsi con qualcuno che non rispetta il piano. Le cose potrebbero non andare come previsto. Qualcuno potrebbe cambiare l'agenda con poco preavviso o, nel peggiore dei casi, potrebbe non presentarsi. Sii flessibile e mantieni una mente aperta se un compagno vuole fare qualcosa di diverso. Chi lo sa? Potrebbe rivelarsi divertente. Tuttavia, potresti dover revocare i privilegi di una persona che cambia continuamente i piani o annulla all'ultimo minuto.

LEONE OROSCOPO WEEK-END 16 NOVEMBRE – 17 NOVEMBRE 2024

Oroscopo del weekend Leone: Dedicare la tua completa attenzione alla tua vita personale potrebbe non essere un'opzione, poiché il sole in Scorpione e il tuo regno domestico si oppongono a Urano nel tuo settore professionale. Le turbolenze nella tua carriera potrebbero indurre un improvviso cambiamento di piani. Questo tipo di sconvolgimento probabilmente non è una novità. Tuttavia, potresti risentirti del modo in cui il perseguimento delle tue ambizioni a volte influisce sulla tua vita a casa. Occupati degli affari il più velocemente possibile in modo da poter rivolgere la tua attenzione ad attività più rilassanti. Alcuni Leoni potrebbero dover gestire un colpo alla loro reputazione o al loro profilo pubblico.

VERGINE OROSCOPO WEEK-END 16 NOVEMBRE - 17 NOVEMBRE 2024

Oroscopo del weekend Vergine: Gli umani fanno progetti e gli dei ridono quando il sole si oppone a Urano. In questo momento, anche il piano più attentamente elaborato potrebbe non procedere secondo i piani. Problemi imprevisti con i tragitti casa-lavoro o i viaggi sono solo l'inizio delle difficoltà. Anche gli inconvenienti di comunicazione e i problemi tecnici possono complicare le cose. In ogni caso, sarà nel tuo interesse impiegare procedure semplici e poco tecnologiche. Mantenere le cose semplici può aiutare a scongiurare il disastro. Questa atmosfera volatile può avere un impatto negativo sui rapporti con vicini, fratelli e amici vicini.

BILANCIA OROSCOPO WEEK-END 16 NOVEMBRE - 17 NOVEMBRE 2024

Oroscopo del weekend Bilancia : Le solite regole non si applicheranno alle questioni finanziarie, poiché il sole si oppone a Urano sul tuo asse finanziario. Una fonte attendibile potrebbe non essere accessibile o i termini di un accordo potrebbero cambiare inaspettatamente. In alcuni casi, un cambiamento nelle finanze di un partner romantico o di un alleato professionale potrebbe avere un impatto sui tuoi profitti. Non è intelligente mettersi in una posizione in cui sei eccessivamente dipendente da una fonte esterna di supporto. Fare scelte che ti aiutino a ottenere una maggiore indipendenza finanziaria ti aiuterà ora e a lungo termine. È meglio rimandare gli acquisti importanti, poiché è improbabile che le cose vadano secondo i piani.

SCORPIONE OROSCOPO WEEK-END 16 NOVEMBRE – 17 NOVEMBRE 2024

Oroscopo del weekend Scorpione : Non puoi controllare cosa dicono o fanno gli altri. Può essere una dura lezione da imparare, poiché il sole nel tuo segno si oppone all'Urano anticonformista nella tua casa degli altri e sconvolge i tuoi programmi. Il tuo partner o qualcuno con cui sei strettamente coinvolto potrebbe fare qualcosa di insolito o fare una mossa inaspettata. Nessuna aspettativa significa nessuna delusione. Invece di arrabbiarti perché non hanno seguito il solito programma, potrebbe essere meglio dargli spazio e rispettare il loro bisogno di ostentare la loro indipendenza. Chi lo sa? Potrebbe dare nuova vita alla tua relazione.

SAGITTARIO OROSCOPO WEEK-END 16 NOVEMBRE - 17 NOVEMBRE 2024

Oroscopo del weekend Sagittario: Uno sviluppo inaspettato nella tua vita lavorativa o nella tua routine quotidiana può farti perdere la concentrazione, poiché il sole nell'ostinato Scorpione si oppone a Urano nella tua casa del lavoro. Stressarti per questo non farà che aumentare i tuoi problemi. Non puoi sempre controllare cosa succede, ma puoi controllare come reagisci. Cerca di essere flessibile e di seguire il flusso. Mantenere le cose semplici è il modo migliore per evitare un incidente. Questo non è il giorno per sperimentare o cercare di portare a termine un compito altamente tecnico. Lo stesso vale per il fitness. Attieniti a ciò che sai che il tuo corpo può fare e riserva una routine di esercizi complessa per dopo.

CAPRICORNO OROSCOPO WEEK-END 16 NOVEMBRE - 17 NOVEMBRE 2024

Oroscopo del weekend Capricorno: Un desiderio di libertà e di rompere con la solita routine possono creare problemi nella tua vita sociale, poiché il sole nella tua casa di comunità si oppone a Urano. Qualcuno (forse tu) potrebbe fare storie e rifiutarsi di seguire il programma. Le persone possono essere imprevedibili, quindi non dare per scontato che i tuoi piani siano scolpiti nella pietra. Qualcuno potrebbe cambiare idea all'ultimo minuto o, nel peggiore dei casi, non presentarsi. Cerca di non prenderla sul personale. Se una relazione o un'amicizia è caduta in una routine, potrebbe essere il momento di cambiare. Essere flessibili e disposti a fare le cose in modo diverso potrebbe essere la tua grazia salvifica.

ACQUARIO OROSCOPO WEEK-END 16 NOVEMBRE - 17 NOVEMBRE 2024

Oroscopo del weekend Acquario : Può essere difficile dedicare la tua completa attenzione alla carriera quando c'è disordine nella tua vita personale. Il sole in Scorpione e la tua casa delle aspirazioni che si oppongono al perturbatore Urano nel tuo regno domestico suggeriscono che l'instabilità sul fronte domestico potrebbe rendere difficile raggiungere i tuoi obiettivi di carriera. Potrebbe esserci una crisi familiare inaspettata o un problema urgente con la tua casa o le tue condizioni di vita. Ciò che emerge potrebbe indicare la necessità di un cambiamento o di una maggiore flessibilità, non solo ora ma anche a lungo termine. Un accordo non convenzionale che ti dia più libertà potrebbe essere la soluzione. Potrebbe sembrare poco ortodosso agli altri, ma ciò che conta è che funzioni per te.

PESCI OROSCOPO WEEK-END 16 NOVEMBRE - 17 NOVEMBRE 2024

Oroscopo del weekend Pesci : Con l'opposizione Sole-Urano che influenza la comunicazione e lo scambio di informazioni, scoprirai che il diavolo è nei dettagli. È meglio mettere i freni quando un'idea o un progetto diventa troppo tecnico o inutilmente complicato. Mantieni i piani di viaggio il più semplici possibile. Tuttavia, potrebbero esserci ritardi e altre difficoltà al di fuori del tuo controllo. In tutti gli ambiti, la tua flessibilità sarà messa alla prova. Cerca di seguire il flusso. Si consiglia cautela con la comunicazione. Potresti pentirti di aver premuto il pulsante di invio troppo presto. Prenditi del tempo per considerare il potenziale impatto delle tue parole, in particolare se sono controverse.