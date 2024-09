Oroscopo weekend 28 settembre e 29 settembre 2024 segno per segno di Affaritaliani.it

Oroscopo del weekend 28 settembre e 29 settembre 2024: le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno



Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 28 settembre e domenica 29 settembre: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!

ARIETE OROSCOPO WEEK-END 28 SETTEMBRE – 29 SETTEMBRE 2024

Oroscopo del week-end Ariete : Con l'affettuosa Venere nella tua zona di intimità in contrasto con il Nodo Nord nel tuo segno, potresti non essere sicuro di quanta iniziativa dovresti prendere con il tuo partner o una persona di interesse. È bene essere proattivi nel perseguire la connessione che desideri. Non puoi sempre stare seduto ad aspettare che l'altra persona faccia una mossa. Allo stesso tempo, non vuoi essere troppo aggressivo. Cosa può fare un ariete confuso? Se sei già stato abbastanza assertivo, potrebbe essere saggio fare un passo indietro. Se hai lasciato cadere la palla, recuperala e torna in gioco.

TORO OROSCOPO WEEK-END 28 SETTEMBRE - 29 SETTEMBRE 2024

Oroscopo del weekend Toro : Con Venere nella tua casa della partnership in contrasto con il Nodo Nord, potresti dubitare della tua capacità di attrarre una relazione o di mantenere quella in cui ti trovi. Il Nodo Nord nella tua casa dell'auto-annullamento può rendere difficile affermare i tuoi interessi. Tuttavia, non puoi permetterti di lasciare la tua felicità al caso. Non si sa mai se il tuo partner o una persona di interesse farà le mosse che vuoi che facciano. Invece di fare ciò che faresti normalmente, prova a prendere una strada diversa. Anche un piccolo passo in una nuova direzione potrebbe cambiare la tua traiettoria.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 28 SETTEMBRE – 29 SETTEMBRE 2024

Oroscopo del weekend Gemelli : Il tuo obiettivo è sentirti in forma e apparire favoloso. Tuttavia, con Venere nella tua zona benessere in contrasto con il Nodo Nord, potresti non essere sicuro della tua capacità di attenerti ai tuoi obiettivi di fitness a lungo termine. È più una corsa di lunga distanza che uno sprint. Trovare modi per attenersi alla tua routine è fondamentale. Il Nodo Nord nella tua casa di comunità suggerisce che potresti trarre beneficio dal fare squadra con un amico o un gruppo che condivide i tuoi obiettivi di salute e benessere. Trova un compagno di allenamento o iscriviti a un corso di esercizi. Avere qualcuno che ti incoraggia può essere molto incoraggiante.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 28 SETTEMBRE - 29 SETTEMBRE 2024

Oroscopo del weekend Cancro : Con Venere nella tua casa dell'amore in contrasto con il Nodo Nord, potresti avere difficoltà a decidere se rendere pubblica o meno la tua attuale situazione sentimentale. Di questi tempi, ti piace tenere certe informazioni confinate alla tua cerchia ristretta. Mettere tutto in giro può invitare all'esame. O forse hai paura di portarti sfortuna parlando di una storia d'amore che non ha ancora preso completamente piede. A un certo punto, vorrai condividere la tua felicità con il mondo. Che divertimento c'è nel tenere la tua gioia per te? Prova a dare un indizio invece di rivelare l'intera storia.

LEONE OROSCOPO WEEK-END 28 SETTEMBRE – 29 SETTEMBRE 2024

Oroscopo del weekend Leone : Con Venere nel tuo regno domestico in contrasto con il Nodo Nord, il desiderio di un comfort senza sforzo potrebbe entrare in conflitto con un desiderio di avventura. Può essere difficile decidere se restare a casa e fare un po' di intrattenimento leggero o fare una scappata in cerca di emozioni. A volte, devi cogliere l'attimo e provare qualcosa di nuovo. Chi sa che tipo di divertimento avrai quando ti avventurerai oltre la tua solita routine? Se non sei pronto a fare un grande salto, fai piccoli passi in una nuova direzione. Se ti piace ciò che vedi, sarai ispirato ad andare oltre nella tua ricerca.

VERGINE OROSCOPO WEEK-END 28 SETTEMBRE - 29 SETTEMBRE 2024

Oroscopo del weekend Vergine : Con Venere nella tua zona di comunicazione in contrasto con il Nodo Nord nella tua casa dell'intimità, potresti avere difficoltà a discutere dei tuoi desideri. Dire troppo può far sembrare che tu stia esagerando, mentre rimanere in silenzio può significare che i tuoi desideri non saranno soddisfatti. Cosa può fare una Vergine confusa? Non c'è vergogna nel tuo gioco per volere ciò che vuoi, e non c'è niente di sbagliato nel chiedere. Lo stesso vale per i soldi. Non devi fare tutto il lavoro pesante da sola. Sia nelle relazioni sentimentali che in quelle aziendali, dovrebbe esserci un equilibrio equo tra dare e avere.

BILANCIA OROSCOPO WEEK-END 28 SETTEMBRE - 29 SETTEMBRE 2024

Oroscopo del weekend Bilancia : Con Venere nella tua seconda casa in contrasto con il Nodo Nord nella tua zona di partnership, potresti chiederti se tu e il tuo interesse amoroso condividete gli stessi valori. Sei abbastanza intelligente da sapere che ci vuole più di romanticismo e chimica fisica per far funzionare una relazione. Ecco perché vorrai assicurarti di essere sulla stessa lunghezza d'onda. Riesci a parlare apertamente di soldi e dei tuoi obiettivi finanziari? Condividete abitudini di spesa e strategie di risparmio simili? Queste sono le cose che devi sapere. Invece di aspettare che sia l'altra persona a sollevare l'argomento, prendi l'iniziativa.

SCORPIONE OROSCOPO WEEK-END 28 SETTEMBRE – 29 SETTEMBRE 2024

Oroscopo del weekend Scorpione : Venere nel tuo segno in contrasto con il Nodo Nord può ostacolare i tuoi sforzi per essere produttivo. Potresti aspettarti che qualcun altro faccia tutto il lavoro per te invece di occuparti delle faccende domestiche e dei compiti lavorativi. Allo stesso modo, potresti essere un po' pigro quando si tratta di tenere sotto controllo la tua routine di fitness. È facile scoraggiarsi quando si affronta quello che sembra un compito monumentale. Non deve essere tutto o niente. Stabilisci un piccolo obiettivo che puoi raggiungere facilmente e poi vedi se ti senti ispirato a fare un po' di più. Quando cerchi di superare l'inerzia, ogni piccolo passo conta.

SAGITTARIO OROSCOPO WEEK-END 28 SETTEMBRE - 29 SETTEMBRE 2024

Oroscopo del weekend Sagittario: Con Venere nella tua casa dell'esilio in contrasto con il Nodo Nord, potresti essere riluttante a prendere l'iniziativa con una preoccupazione romantica. C'è qualcosa da dire sull'aspettare finché il momento non sembra giusto per agire. Allo stesso tempo, non puoi sempre permetterti di aspettare per vedere cosa succede. Potresti non arrivare alla destinazione desiderata se lasci sempre che l'altra persona prenda il volante. A volte hai bisogno di metterti al posto di guida e far andare avanti le cose. Una guida può essere utile.

CAPRICORNO OROSCOPO WEEK-END 28 SETTEMBRE - 29 SETTEMBRE 2024

Oroscopo del weekend Capricorno : Resterai a casa e ti godrai le comodità di casa? O trascorrerai la serata a socializzare con i tuoi amici? Con Venere nel tuo settore sociale in contrasto con il Nodo Nord nel tuo regno domestico, è una domanda con cui potresti confrontarti. Se hai trascurato i tuoi familiari e loro chiedono a gran voce di passare più tempo con te, la risposta è ovvia. Tuttavia, la domanda può essere un po' complicata se sei un agente singolo. È importante avere una vita domestica soddisfacente anche se vivi da solo. L'unico modo per crearla è creare un ambiente in cui ti senti bene. Intrattenere gli ospiti a casa potrebbe ispirarti a ravvivare il tuo spazio.

ACQUARIO OROSCOPO WEEK-END 28 SETTEMBRE - 29 SETTEMBRE 2024

Oroscopo del weekend Acquario : Mentre Venere attraversa il tuo settore pubblico, ti senti bene a essere al centro dell'attenzione. Il look giusto può far girare la testa a qualcuno, ma dovrai sostenere lo stile con la sostanza per far sì che una persona voglia saperne di più. Con Venere in contrasto con il Nodo Nord nel tuo settore della comunicazione, potresti trovare difficile attaccare bottone. Sei bravo a discutere di idee complesse. Tuttavia, le chiacchiere non sono sempre il tuo forte. È meglio mantenere le cose semplici finché non hai identificato che una persona è sulla tua lunghezza d'onda. Altrimenti, le tue grandi parole potrebbero spaventarla.

PESCI OROSCOPO WEEK-END 28 SETTEMBRE - 29 SETTEMBRE 2024

Oroscopo del weekend Pesci : Con Venere che attraversa la tua casa dell'avventura, cerchi eccitazione nella tua vita amorosa. È bello avere un partner che salta fuori per viaggi divertenti e appuntamenti eccitanti. Con Venere in contrasto con il Nodo Nord nel tuo settore dei guadagni, potresti confrontarti con quanto contributo finanziario dovresti dare. Aspettarti sempre che l'altra persona paghi il conto può rovinare la tua relazione. A volte è importante esprimere il tuo apprezzamento in modo tangibile. Non devi fare nulla che ti renda difficile pagare le bollette. Un piccolo ma premuroso gesto può significare molto.