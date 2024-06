Oroscopo weekend 29 giugno e 30 giugno segno per segno di Affaritaliani.it

Oroscopo del weekend 29 giugno e 30 giugno 2024: le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 29 giugno e domenica 30 giugno: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!

ARIETE OROSCOPO WEEK-END 29 GIUGNO – 30 GIUGNO 2024

Oroscopo del week-end Ariete : Un'impresa rischiosa potrebbe costarti caro poiché il trafficante Mercurio nella tua casa della speculazione si scontra con il frammentato Chirone nella tua zona di guadagni. Potresti non sapere abbastanza su una potenziale opportunità per volgere la questione a tuo favore. Se le tue finanze sono traballanti, potrebbe sembrare un modo semplice per incassare, ma non lasciare che i simboli del dollaro nei tuoi occhi ti rendano ciechi sui rischi connessi. Non esiste una cosa certa. D'altro canto, può essere difficile relazionarsi con una persona che ti piace quando ti senti insicuro. Aspetta un paio di giorni prima di contattarti. Devi essere fiducioso se intendi fare una mossa coraggiosa.

TORO OROSCOPO WEEK-END 29 GIUGNO - 30 GIUGNO 2024

Oroscopo del weekend Toro : I problemi potrebbero diventare un po’ più pesanti di quanto vorresti oggi, Toro. Il tuo compito è infondere un po' di divertimento nella situazione. Le tue capacità di adattabilità saranno messe alla prova, poiché le altre persone sembrano essere completamente fissate sulle loro opinioni. Sii particolarmente consapevole di come dici le tue parole. Altre persone, soprattutto superiori o anziani, tendono a offendersi per commenti imprudenti e disinvolti.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 29 GIUGNO – 30 GIUGNO 2024

Oroscopo del weekend Gemelli : Se la maniglia della porta non vuole girare oggi, Gemelli, non forzarla. Riuscirai solo a rompere la chiave. Forse hai solo bisogno di provare un'altra porta. Se le cose non vanno lisce al loro posto, allora probabilmente non erano destinate ad andare così. La vita non dovrebbe essere una lotta. Il nostro compito è essere felici. Ricordatelo la prossima volta che ti troverai in una lunga fila. Considera la situazione come un periodo di riposo.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 29 GIUGNO - 30 GIUGNO 2024