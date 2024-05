Oroscopo weekend 4 maggio e 5 maggio 2024 segno per segno di Affaritaliani.it

Oroscopo del weekend 4 maggio e 5 maggio 2024: le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 4 maggio e domenica 5 maggio: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!

ARIETE OROSCOPO WEEK-END 4 MAGGIO – 5 MAGGIO 2024

Oroscopo del week-end Ariete : La tua dedizione al lavoro può ripagare in modo tangibile poiché la fortunata Venere e l’impegnata Giunone danno energia ai tuoi settori finanziario e lavorativo. Potresti trovare il favore di qualcuno che riconosce gli sforzi che fai. Questa relazione potrebbe aprire la strada a un aumento o a una nuova opportunità. Mostrare la tua popolarità può essere vantaggioso e aiutarti a creare relazioni preziose, quindi non essere riluttante a lavorare sulle tue connessioni. La Luna in Pesci che si sincronizza con Giove e Urano nelle prime ore della giornata crea un’atmosfera fortunata. È meglio fare i grandi movimenti al mattino.

TORO OROSCOPO WEEK-END 4 MAGGIO - 5 MAGGIO 2024

Oroscopo del weekend Toro : Porterai le migliori vibrazioni romantiche ad un appuntamento o incontrerai la seducente Venere nel tuo segno che si sincronizzerà con l'impegnata Giunone nella tua casa del vero amore. È difficile non essere attratto da te quando sei così adorabile. Tutta la tua atmosfera dice che sei la preda perfetta. Cogli l'attimo e fai una mossa verso una persona di tuo interesse. Se accoppiato, fai piani speciali con il tuo partner. Che tu vada in città o trascorra una serata accogliente a casa, sarà sicuramente una notte da ricordare!

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 4 MAGGIO – 5 MAGGIO 2024

Oroscopo del weekend Gemelli : Il sogno di essere una diva domestica, o di conquistarne una, potrebbe essere a portata di mano poiché l'amorevole Venere si sincronizza con la devota Giunone nel tuo regno domestico. Suonare in casa non è mai stato così soddisfacente! Intrattenere a casa tua, offrire ai tuoi cari il loro pasto preferito o dare al tuo spazio un piccolo restyling potrebbero rientrare nei tuoi piani. Non dovrai cercare lontano per trovare la felicità perché inizia a casa. Ottenere lo status di “staccionata bianca e SUV nel vialetto” potrebbe non essere il tuo stile. Tuttavia, trascorrere una serata accogliente con una persona a cui tieni può essere incredibilmente confortante.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 4 MAGGIO - 5 MAGGIO 2024