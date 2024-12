Oroscopo weekend 7 dicembre e 8 dicembre 2024 segno per segno di Affaritaliani.it

Oroscopo del weekend 7 dicembre e 8 dicembre 2024: le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno



Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 7 dicembre e domenica 8 dicembre: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!



ARIETE OROSCOPO WEEK-END 7 DICEMBRE – 8 DICEMBRE 2024

Oroscopo del week-end Ariete : La tua vita sociale promette di essere super dolce con l'affascinante Venere in Acquario e il regno che governa l'amicizia e la comunità. Fino al 2 gennaio, amici e conoscenti apprezzeranno la tua compagnia, quindi sarai probabilmente il preferito nelle liste degli invitati di tutti. Le attività di gruppo saranno gratificanti. È il momento ideale per entrare a far parte di un club o di un'organizzazione che rappresenta i tuoi interessi. Con questa atmosfera amichevole in gioco, ti divertirai a conoscere nuove persone. La congiunzione Venere-Plutone di oggi porta intensità alle tue interazioni. Potresti avere un programma su chi vuoi incontrare. Solo le persone più impressionanti lo faranno. Flettere la tua influenza in erba può essere gratificante, ma fai attenzione a non alienare gli amici.

TORO OROSCOPO WEEK-END 7 DICEMBRE – 8 DICEMBRE 2024

Oroscopo del weekend Toro : L'ingresso di Venere in Acquario e nella tua casa di status promette di elevare il tuo profilo pubblico. Fino al 2 gennaio, alcuni individui faranno di tutto per supportarti se ciò significa che possono passare del tempo nella tua orbita, mentre altri potrebbero cercare di approfittare del tuo status e agganciare il loro carro alla tua stella. È un momento ideale per creare connessioni più personali con i colleghi e creare connessioni professionali vitali. Non attirerai sempre così tanta attenzione. Usalo a tuo vantaggio finché puoi. La congiunzione Venere-Plutone di oggi ti renderà particolarmente avvincente. Proietterai passione e potere quando sarai padrone dei tuoi successi e metterai in mostra i tuoi punti di forza. Osate lasciarvi brillare!

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 7 DICEMBRE – 8 DICEMBRE 2024

Oroscopo del weekend Gemelli: L'amore diventa un'avventura con Venere in Acquario e la tua zona di esplorazione fino al 2 gennaio. È un momento eccellente per una vacanza romantica con il tuo partner. Alcuni Gemelli intraprenderanno una relazione amorosa a distanza, mentre altri si innamoreranno perdutamente di una persona di un paese, cultura o background diversi. Se sei single, trarrai beneficio dall'ampliare i tuoi orizzonti e conoscere persone diverse dal tuo solito tipo. Provare qualcosa di nuovo può essere eccitante. La congiunzione Venere-Plutone di oggi può portare intensità e un pizzico di pericolo alla tua vita amorosa. Più la situazione è impegnativa, più sarai costretto a farla funzionare. Controlla di essere in acque sicure prima di tuffarti a capofitto.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 7 DICEMBRE - 8 DICEMBRE 2024

Oroscopo del weekend Cancro : Il tuo sex appeal aumenta con l'affascinante Venere in Acquario e la tua casa dell'intimità. Poteri di attrazione accresciuti potrebbero portare più amore e incontri sessuali più soddisfacenti fino al 2 gennaio. Connettersi con le persone in modo significativo può aprire i loro cuori e i loro portafogli. Potresti anche essere benedetto con denaro, regali e favori. Non guardare in bocca a un cavallo in regalo. Invece, sii un grazioso destinatario di qualsiasi cosa ti capiti. La congiunzione Venere-Plutone di oggi può accendere la determinazione a soddisfare i tuoi desideri più profondi. Sia ottenere ciò che vuoi che vedere i tuoi progressi respinti possono essere problematici in modi diversi. Non lasciare che l'ossessione ti porti a comportarti male.

LEONE OROSCOPO WEEK-END 7 DICEMBRE – 8 DICEMBRE 2024

Oroscopo del weekend Leone: Le tue prospettive di relazione sono favorevoli con Venere nell'amichevole Acquario e nella tua zona di partnership. Godrai di relazioni migliori con partner romantici e professionali fino al 2 gennaio. È il momento ideale per fidanzarsi, sposarsi o firmare la linea tratteggiata su una relazione d'affari. È favorito il passaggio da una storia d'amore occasionale a un accordo più esclusivo. Se sei single, potresti incontrare una persona amorevole e pronta all'impegno, quindi fai della tua missione quella di socializzare e incontrare nuove persone. La congiunzione Venere-Plutone di oggi può innescare una lotta di potere in una relazione. Non puoi far fare o sentire a una persona ciò che vuoi che faccia. Non lasciare che gelosia, ossessione e vibrazioni di controllo facciano strage in una relazione.

VERGINE OROSCOPO WEEK-END 7 DICEMBRE - 8 DICEMBRE 2024

Oroscopo del weekend Vergine: La vita è molto più piacevole quando ami ciò che fai. Con Venere in Acquario e la tua casa del lavoro fino al 2 gennaio, potresti ottenere un progetto o una posizione entusiasmante. Non restare seduto ad aspettare che accada qualcosa. Sii proattivo nel perseguire ciò che desideri. Relazioni armoniose con i colleghi possono rendere l'esperienza più soddisfacente. È un momento eccellente per un colloquio per un nuovo lavoro perché i potenziali datori di lavoro ti vedranno come un giocatore di squadra innovativo e amichevole. La congiunzione Venere-Plutone di oggi accenderà passione e determinazione. Puoi essere ossessivo una volta che il tuo cuore è impegnato. Non c'è molto che possa impedirti di realizzare ciò che ti sei prefissato di fare.

BILANCIA OROSCOPO WEEK-END 7 DICEMBRE - 8 DICEMBRE 2024

Oroscopo del weekend Bilancia: È tempo di trarre più gioia dalla vita! Appuntamenti, hobby e attività ricreative saranno super dolci con Venere in Acquario e la tua quinta casa giocosa. Fino al 2 gennaio, il tuo atteggiamento calmo e amichevole ti renderà accessibile e attirerà persone divertenti nella tua orbita. Gli appuntamenti con il tuo interesse amoroso possono avvicinarvi, quindi assicurati di fare piani speciali. Se sei single, dedicarti ad attività che ti piacciono può farti conoscere nuove persone. Tutti vogliono incontrare la persona che si sta divertendo. La congiunzione Venere-Plutone di oggi può scatenare una grande intensità. Potresti ossessionarti per la tua cotta attuale, un hobby o un'attività artistica, o persino i tuoi figli. Non esagerare.

SCORPIONE OROSCOPO WEEK-END 7 DICEMBRE – 8 DICEMBRE 2024

Oroscopo del weekend Scorpione : Con Venere in Acquario e il tuo regno domestico, vorrai che il tuo spazio abitativo sia invitante e rifletta il tuo gusto eclettico. Fino al 2 gennaio, ti divertirai a decorare e ad acquistare bellissimi oggetti per la tua casa. L'intrattenimento potrebbe giocare un ruolo nei tuoi piani. Alcuni Scorpioni potrebbero preferire una festa intima a due. Se vuoi migliorare la tua vita amorosa, rendi la tua camera da letto pronta per il romanticismo. È difficile entrare nell'umore giusto quando c'è disordine sotto i piedi. La congiunzione Venere-Plutone di oggi potrebbe spingere a una revisione della tua vita domestica. Potresti intraprendere un ampio schema di miglioramento della casa, mentre altri passeranno del tempo ad arrivare in fondo ai problemi con un partner o un membro della famiglia.

SAGITTARIO OROSCOPO WEEK-END 7 DICEMBRE - 8 DICEMBRE 2024

Oroscopo del weekend Sagittario: Con Venere nell'amichevole Acquario e la tua zona di comunicazione, avrai cose gentili da dire sulle persone a cui tieni. Dall'esprimere il tuo apprezzamento al fare dichiarazioni di affetto, non sarai timido nel condividere ciò che hai nel cuore. Fino al 2 gennaio, godrai di relazioni migliori con fratelli, vicini e persone che incontri nella tua vita quotidiana. Ciò che la fai, torna indietro. Non sorprenderti se ricevi messaggi dolci da amici e familiari che ti fanno sapere quanto ci tengono. La congiunzione Venere-Plutone di oggi segnala che l'atmosfera può essere ossessiva. Non bombardare il tuo partner o una persona di interesse con messaggi di testo o chiamate disperate nella speranza di provocare una risposta.

CAPRICORNO OROSCOPO WEEK-END 7 DICEMBRE - 8 DICEMBRE 2024

Oroscopo del weekend Capricorno: Venere in Acquario e la tua casa dei beni promettono di aumentare il tuo fattore di attrazione. Le benedizioni materiali potrebbero fluire verso di te con poco sforzo fino al 2 gennaio. Puoi sederti e vedere cosa succede. Oppure puoi perseguire proattivamente opportunità che promettono di ingrassare il tuo conto in banca mentre hai il supporto planetario appropriato. In alcuni casi, la buona sorte può essere sprecata. Avere più contanti a portata di mano può portare a spese inutili. Con una congiunzione Venere-Plutone che influenza le mosse di oggi, la moderazione può tornare utile. Potresti credere che il fine giustifichi i mezzi quando concludi un affare finanziario o acquisisci un bene ambito. Sei destinato a prendere decisioni discutibili se confondi i desideri con le esigenze.

ACQUARIO OROSCOPO WEEK-END 7 DICEMBRE - 8 DICEMBRE 2024

Oroscopo del weekend Acquario : Con Venere nel tuo segno, sei l'attrazione principale. La tua intelligenza e il tuo fascino cool ti renderanno super attraente fino al 2 gennaio. Apparire bene all'esterno quanto ti senti dentro può aumentare la tua sicurezza. È il periodo migliore dell'anno per migliorare il tuo look. Un taglio di capelli alla moda o un tocco di colore fresco possono essere edificanti. Aggiungere alcuni articoli alla moda al tuo guardaroba può essere molto eccitante. Non devi essere schiavo della moda. Trarrai beneficio dall'indossare abiti che ti fanno sentire bene. Venere-Plutone di oggi può scatenare una passione e un'intensità straordinarie, ma non lasciare che siano un'arma a doppio taglio. Se dovessero sorgere gelosia o ossessione, stroncali sul nascere. .

PESCI OROSCOPO WEEK-END 7 DICEMBRE - 8 DICEMBRE 2024

Oroscopo del weekend Pesci : Venere in Acquario e la tua casa di esilio potrebbero segnalare luci spente per la tua vita amorosa. Fino al 2 gennaio, probabilmente continuerai a frequentare e a frequentare relazioni a porte chiuse. Alcuni Pesci si prenderanno una pausa dal romanticismo per rivalutare le loro priorità relazionali, mentre altri potrebbero essere coinvolti in una situazione complicata che devono mantenere riservata. In entrambi i casi, elaborare i tuoi problemi in privato può aiutarti a uscire da questo periodo con una nuova prospettiva sull'amore. La congiunzione Venere-Plutone di oggi può scatenare gelosia, ossessione e intrighi. Solo perché sei paranoico, non significa che non ci sia qualcosa che sta succedendo alle tue spalle.