Palermo, indagati per omicidio stradale i genitori della bimba di 3 anni morta

Entrambi i genitori della piccola Aurora sono indagati per omicidio stradale. Sembra che il padre fosse ubriaco e la madre non avesse assicurato la piccola nel seggiolino, ma la teneva in braccio.

Sono indagati per omicidio stradale entrambi i genitori della piccola Aurora, la bambina di tre anni morta a causa dell'incidente provocato dal padre (alla guida ubriaco e senza patente) avvenuto domenica 7 luglio vicino Palermo. I carabinieri hanno denunciato sia Rosario Brusa, che guidava la Volkswagen Polo finita contro un muro in una strada periferica di Villabate, via Giulio Natta, sia Cetty Guarino, la mamma della bambina, che teneva in braccio la figlia, senza che nessuna delle due indossasse la cintura di sicurezza, stando nel sedile accanto al guidatore.

Nella notte tra sabato e domenica scorsa, quando è morta la bambina, il padre, un fabbro di 40 anni, avrebbe perso il controllo dell'auto in prossimità di una curva stretta. Questo avrebbe provocato lo schianto contro il muro e il decesso della piccola. Non solo: Rosario Brusa sembra avesse un tasso alcolemico superiore al limite consentito, che fosse senza patente perché ritirata dopo diverse irregolarità e l'auto che guidava fosse senza assicurazione. Anche la madre, però, avrebbe avuto un ruolo nella morte della figlia. Cetty Guarino, infatti, sarebbe stata senza cintura e avrebbe tenuto in braccio la piccola mentre si trovava nel sedile passeggero anteriore. Per le regole della strada, i bambini vanno sempre assicurati a un seggiolino e non è consentito viaggiare semplicemente tenendoli in braccio.

L'auto è stata sequestrata e gli inquirenti non escludono l'ipotesi del guasto tecnico del veicolo, in particolare all'impianto frenante che avrebbe impedito all'uomo di fermare la macchina in prossimità della curva. Sul corpo della bambina è stata disposta l'autopsia. I risultati degli esami tossicologici sul padre, invece, stabiliranno con certezza se l'uomo si sia messo alla guida nonostante la precedente assunzione di alcol o droghe.