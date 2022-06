Pensioni, "Fornero" nel 2023 e Quota 41 ko. Allarme riforma: ultimissime news

Pensioni, Quota 41? Salvini "Rischiamo ritorno alla Fornero"

Riforma pensioni ancora ferma. Matteo Salvini vuole quota 41 (in pensione con 41 anni di contributi a prescindere dall'età anagrafica). Il segretario della Lega però lancia l'allarme: "Il 31 dicembre di quest'anno se il Parlamento non fa nulla torna in vigore la Legge Fornero. Significa che la notte di Capodanno si sale a 66-67 anni di età per la pensione. Serve l'approvazione di Quota 41. Dopo 41 di lavoro e di contributi si va in pensione", le parole del segretario della Lega Matteo Salvini ad Ardea.

Pensioni Quota 41 a chi spetta

Quota 41 al momento spetta solo ai lavoratori “precoci” e i requisiti richiesti per accedere a questa forma di pensionamento anticipato sono: almeno 12 mesi di contributi versati, derivanti da effettivo lavoro, anche non continuativi, prima del compimento dei 19 anni di età; almeno 41 anni di contributi; appartenenza a una delle 5 categorie tutelate (disoccupati, invalidi, caregiver, lavori usuranti, lavori gravosi).

Pensioni Quota 41, Salvini rilancia. Video