Pensioni Quota 100 Salvini: pressing sul governo e rilancio per il 2022

Matteo Salvini non si arrende: Quota 100 pensioni non può finire il 31 dicembre 2021, ma deve proseguire anche il prossimo anno. Il leader della Lega punta al rinnovo di questa forma di pensionamento che permette l'uscita anticipata dal mondo del lavoro (62 anni di età e 38 di contributi)

Pensioni: Salvini, Letta-Bonomi contro ma Quota 100 non e' furto"

"Letta e Bonomi hanno detto che per loro Quota 100 non va bene, anzi il presidente degli industriali ha detto che e' un furto. Non so se conosce un agente di comercio o un camionista. Vagli a dire che andare in pensione a 62 anni e' un furto". Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, ad Aria Pulita, su 7 Gold.

Pensioni, Salvini: rinnovo Quota 100 un decimo del rinnovo Rdc

"Il rinnovo di Quota 100 costerebbe un decimo del rinnovo del reddito di cittadinanza che, in centinaia, migliaia di casi sta andando a chi non vuole lavorare, a chi rifiuta di andare a lavorare. La Lega chiede di prendere i soldi utilizzati male dal reddito di cittadinanza e metterli sulle PENSIONI, serve un'operazione di equita' sociale". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, ospite di "Mattino Cinque" su Canale 5.

Pensioni, Salvini: follia ritorno alla Fornero

Quota 100 in scadenza e la Lega vuole evitare ogni ipotesi di ritorno alla legge Fornero sulle pensioni. Matteo Salvini a Mattino Cinque attacca: "Una follia che dal primo gennaio il limite possa passare da 62 a 67 anni. Questo troverà l'avversario numero 1 in me e nella Lega".