Pensioni Quota 41 svolta dopo la morte di Quota 100. Riforma, tutte le news

Quota 100 Pensioni e Quota 41: il passaggio del testimone avverrà davvero la notte tra il 31 dicembre 2021 e il 1 gennaio 2022? Sarà addio alla forma di pensionamento anticipato (62 anni di età e 38 di contributi) nata con il governo Lega-M5S (ma Salvini non si è arreso e lotta a tenerla) o andrà avanti? E l'Ape Sociale rinforzata può essere la strada da percorrere nel dopo quota 100? Dilemmi amletici. Intanto arriva la posizione ufficiale di Paolo Capone. Il segretario Ugl non ha dubbi: la svolta della riforma pensioni può avvenire imboccando il sentiero che porta a Quota 41. Vediamo cosa ha detto.

Per il superamento di Quota 100, "la soluzione preferibile resta Quota 41 che fa salvo il principio della flessibilità in uscita", ha detto Paolo Capone. Ma il segretario Ugl apre anche ad altre ipotesi: "In alternativa, appare condivisibile la proposta di creare un maxi fondo che consenta di agevolare il pensionamento. Misure necessarie che vanno, peraltro, integrate con ulteriori strumenti come Opzione donna e l'Ape sociale volti a rafforzare l'attuale sistema di tutele e garanzie", conclude Capone".