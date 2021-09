Pensioni Quota 100 addio: al suo posto ecco l'Ape Sociale ALLARGATO

Addio quota 100 pensioni? Matteo Salvini e la Lega sembrano non essere d'accordo (vedi sotto). Ad ogni modo, il governo sembra che stia pensando a un Ape sociale allargata e definitiva (ossia strutturale, fuori dalla fase sperimentale). Lo ha svelato il Sole 24 ore. Possibile? Attualmente questa forma di pensionamento anticipato è destinata ai disoccupati da tempo, a chi assiste familiari o persone in estrema difficoltà e a circa 15 categorie di lavoratori impegnati in attività considerate usuranti. La platea dell'Ape Sociale in quest'ottica andrà estesa. con la manovra autunnale "anche sulla base delle indicazioni che arriveranno dall’apposita Commissione tecnica incaricata dal ministro del Lavoro, Andrea Orlando, di studiare la gravosità dei lavori", spiega Il Sole 24 Ore.

Pensioni Quota 100 non è morta: l'annuncio di Matteo Salvini. Riforma news

Quota 100 pensioni potrebbe essere rilanciata? Teoricamente la sua fine verrà decretata il 31 dicembre 2021. Ma c'è qualcuno che si sta battendo per rilanciare questa forma di pensionamento anticipato (62 anni di età anagrafica e 38 di contributi per uscire anticipatamente dal lavoro) introdotta dal governo Lega-M5S nel 2018. Si tratta proprio di Matteo Salvini. Vediamo cos'ha detto.

Pensioni, Salvini: Mi batterò perché quota 100 resti nel 2022"

Il leader della Lega in tema di pensioni spiega: "Da un Green Pass più ragionevole alla conferma di quota 100 anche per il 2022 sto lavorando su molti tavoli e i risultati arrivano", le sue parole in un'intervista a La Stampa. E soffermandosi proprio su quota 100 pensioni sottolinea: "E' viva, costa 400 milioni e io lavoro perché resti anche nel 2022". Non solo pensioni. "Con Draghi troviamo spesso soluzioni comuni. Penso al no al Green Pass per i mezzi pubblici, ai tamponi rapidi e gratuiti, al risarcimento per danni eventualmente subiti dai vaccini e anche alle cartelle esattoriali. Persino sull’ora di ginnastica alle elementari fatta da laureati in scienze motorie, una versa svolta. E conto di trovare un alleato in Draghi anche sul nucleare. Siamo l’unico paese del G8 a non averlo", aggiunge.