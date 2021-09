Pensioni Quota 100 raddoppia: 'torna nel 2022'. E' bufera. Riforma news

PENSIONI QUOTA 100, SALVINI RILANCIA. RENZI STOPPA. RIFORMA NEWS

Pensioni quota 100 potrebbe tornare nel 2022? O il 31 dicembre 2021, come da programma, si spegnerà senza venire poi rinnovata dal governo Draghi. Matteo Salvini nelle scorse ore ha rilanciato la misura di pensionamento anticipato che permette di uscire del lavoro con 62 anni di età e 38 di contributi. Matteo Renzi però ha immediatamente replicato al leader della Lega. Vediamo cos'hanno detto.

PENSIONI QUOTA 100, LE PAROLE DI MATTEO RENZI

"Se la conferma di Quota 100 nel 2022 è il motivo per il quale Salvini sta lavorando, per me si può anche riposare. Quota 100 è un meccanismo populista: per dire che la Lega ha abolito la Fornero, hanno preso una determinata categoria di persone, solo quella, permettendogli di andare in pensione con un trattamento agevolato", ha spiegato il leader di Italia viva, Matteo Renzi, a "24 Mattino" su Radio 24. "Io penso che le leggi approvate dal governo gialloverde di Conte I - Rdc, Quota 100 e i decreti sicurezza - siano da consegnare al ricordo nel più breve tempo possibile", ha concluso Matteo Renzi.

Pensioni, Salvini: Mi batterò perché quota 100 resti nel 2022"

Il leader della Lega in tema di pensioni spiega: "Da un Green Pass più ragionevole alla conferma di quota 100 anche per il 2022 sto lavorando su molti tavoli e i risultati arrivano", le sue parole in un'intervista a La Stampa. E soffermandosi proprio su quota 100 pensioni sottolinea: "E' viva, costa 400 milioni e io lavoro perché resti anche nel 2022". Non solo pensioni. "Con Draghi troviamo spesso soluzioni comuni. Penso al no al Green Pass per i mezzi pubblici, ai tamponi rapidi e gratuiti, al risarcimento per danni eventualmente subiti dai vaccini e anche alle cartelle esattoriali. Persino sull’ora di ginnastica alle elementari fatta da laureati in scienze motorie, una versa svolta. E conto di trovare un alleato in Draghi anche sul nucleare. Siamo l’unico paese del G8 a non averlo", aggiunge.