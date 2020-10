"4 mld per la sanità non bastano". Parla con Affaritaliani il grillino pro-Mes

"Sono coerente con il mio pensiero che è lo stesso da tanti mesi a questa parte: è importante che vengano utilizzate tutte le forme di finanziamento necessarie per supportare il sistema sanitario nazionale". Lo afferma ad Affaritaliani.it Giorgio Trizzino, medico chirurgo e deputato del Movimento 5 Stelle che ha aderito all'intergruppo parlamentare 'Mes subito'. "Non condivido però la retorica del dibattito pubblico che si sta sviluppando su questo tema e che viene alimentato spesso in modo non adeguato, creando tifoserie da stadio su temi che invece devono rimanere di competenza degli esperti e di chi conosce bene la materia nel dettaglio".



Quanto al Mes, Trizzino lo paragona "a un prestito che viene chiesto in banca, è ovvio che ciascuno cerca l'opzione più vantaggiosa ed immediata tra quelle che gli vengono prospettate. La sanità italiana è alla ricerca urgente di fondi con l'obiettivo di riformare il sistema territoriale e quello ospedaliero. Il governo ha stanziato nella Legge di Bilancio per il prossimo anno ulteriori 4 miliardi di euro ma non sono sufficienti e ne servono molti di più per far fronte alla situazione di emergenza. La mia adesione all'intergruppo parlamentare 'Mes subito' serve come sprone per ragionare, in particolare sui tempi perché non possiamo aspettare che i fondi arrivino alla metà del 2021".



Quanto a un possibile voto in Aula sul Mes, Trizzino dichiara: "Mi adeguerò alla linea del presidente del Consiglio. Se riterrà che non è necessario ricorrere a questi fondi certamente seguirò la linea del premier Conte. In caso contrario mi adeguerò alle sue decisioni", conclude il deputato pentastellato.