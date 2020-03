600 euro al mese agli artigiani, oltre 1000 a chi ospita migranti: perché?

Pongo una domanda al Governo.

Perché 600 euro al mese per artigiani, commercianti, stagionali del turismo ecc quando si erogano 1000 euro al mese (35 al giorno) alle associazioni, ONG ecc che si occupano di migranti?

Germania e Francia elargiscono aiuti per centinaia di miliardi per politiche di sviluppo e contenimento dei danni, noi invece anteponiamo ancora i conti della serva alla tenuta sociale del nostro popolo, al futuro del nostri figli e questo per la felicità di Francia e Germania, pronti in futuro a schiacciarci di nuovo, forse definitivamente. Il New York Times, vicino alla Clinton quindi non certo trumpiano, ha scritto la verità e cioè che ci siamo mossi in ritardo contro il virus, aggiungendo che grazie all'Italia tutto il mondo saprà come muoversi per fare fronte al virus. Adesso la stessa timidezza c'è sull'aspetto economico, potremmo emettere moneta non a debito ma preferiamo salvare l'euro. Ma perché?

Qualcosa i cittadini credo non sappiano, devono esserci degli accordi, forse paghiamo il voltafaccia con i tedeschi nella seconda guerra mondiale, ma i politici traditori, hanno chiesto ai cittadini se sono d'accordo?