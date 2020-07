A Meloni solidarietà alla Camera da tutti i gruppi

CLICCA QUI PER GUARDA IL VIDEO



FdI: Ferro, 'Fatto Quotidiano' istiga alla violenza. A Meloni solidarieta' in Aula alla Camera dai gruppi - "Il Fatto Quotidiano arma la mano di qualche squilibrato. Ecco il loro concetto di democrazia. Incitano alla violenza. Manifestiamo sdegno e indignazione. Pretendiamo una vostra assunzione di responsabilita'. Non potete aver finta di aver letto. Fico, Casellati e Conte ci dicano la reale posizione: se pensano che FdI sia un partito fascista e come tale vada abbattuto con la violenza e le armi. E chiediamo la condanna di ogni violenza. Chiediamo a Mattarella la condanna di un messaggio di intimidazione senza precedenti verso un partito di opposizione". Lo dice nell'Aula della Camera Wanda Ferro di FdI ricordando un articolo del Fatto quotidiano pubblicato ieri in cui ci si appella a colpire "con lo schioppo" i militanti del partito di Giorgia Meloni. La vicepresidente Mara Carfagna ha detto che "ogni istigazione alla violenza e' non solo inappropriata ma anche pericolosa quando venga consumata non soltanto in questa Aula ma anche all'esterno, sugli organi di informazione". Solidarieta' a Meloni ha manifestato Emanuele Fiano del Pd. "Vengo da una famiglia antifascista, so quale sia il dovere della memoria ma mai accettero' che in tempo di democrazia si pensi di dire a FdI che ci vorrebbero dire schioppettate per cambiare le loro idee. Dovremmo condannare le parole di quell'articolo, ma dovremmo tenere a mente pure alcuni fatti che quell'articolo ricorda: fatti che non hanno trovato in FdI la stessa condanna, come le lodi per la marcia su Roma o gli slogan fascisti. A Giorgia Meloni la nostra solidarieta'". Solidarieta' incondizionata" anche dal Viceministro dell'Economia Antonio Misiani, a nome del governo, cosi' come da M5S, Iv, LeU, Fi e Lega.



Ciriani, su articolo 'Fatto' silenzio di Odg e Fnsi - "L'Ordine dei giornalisti che fa? Dorme? E la Federazione Nazionale della Stampa Italiana, che intervenne addirittura per la vicenda di Carola Rackete, sulle parole di odio e violenza affidate dal Fatto Quotidiano a un articolo contro Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia non ha niente da dire? Questi comportamenti screditano ancora di piu' questi organismi, che giorno dopo giorno dimostrano tutta la loro faziosita' e l'essere referenti di un preciso contesto politico e culturale. Ed e' altrettanto stupefacente registrare il silenzio di coloro che non piu' di qualche mese fa si sbracciavano per chiedere la costituzione di Commissioni contro le parole d'odio, giungendo fino a proporre l'oscuramento dei relativi siti web. Tutto cio' suona come una sordida connivenza con chi propone di usare la violenza partigiana per eliminare Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia dalla scena politica. Queste parole e il relativo silenzio sono inaccettabili in una democrazia matura, quale dovrebbe essere l'Italia, che purtroppo qualcuno quotidianamente si incarica di dividere e frammentare". Lo afferma il presidente dei senatori di Fratelli d'Italia, Luca Ciriani.



FDI: LA RUSSA, 'DA FATTO QUOTIDIANO LOGICA CARA A ANNI '70' - ''La logica degli anni '70 tanto cara a sinistra per cui nelle piazze si gridava che uccidere un fascista non era reato, oggi viene riproposto dal Fatto Quotidiano con un articolo tanto inaccettabile quanto pericoloso. Incitare all'odio e all'eliminazione fisica dell'avversario politico non può e non deve passare sotto silenzio. Bene hanno fatto tutte le forze politiche a prendere le distanze dal quotidiano diretto da Marco Travaglio che evidentemente deve avere gravi problemi se si immiserisce in simili operazioni per acquisire o confermare lettori tra la parte più becera della sinistra''. Lo dichiara Ignazio La Russa, vicepresidente del Senato e senatore di Fratelli d'Italia.