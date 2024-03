Abruzzo, Azione demolisce il "campo largo" all'indomani del voto. Intervista

"Noi come lista siamo soddisfatti del 4% in un panorama di tante liste civiche e dove eravamo gli unici senza consiglieri regionali uscenti"

"Ha vinto il Centrodestra, non ci sono dubbi. Con una coalizione che ha retto". Il vicesegretario di Azione Ettore Rosato commenta con Affaritaliani.it la vittoria di Marco Marsilio alle elezioni regionali in Abruzzo. "Affluenza alle urne bassa, va sottolineato, e un grazie a D'Amico per il suo straordinario risultato e il suo grande impegno. Noi come lista siamo soddisfatti del 4% in un panorama di tante liste civiche e dove eravamo gli unici senza consiglieri regionali uscenti".

Quanto al Movimento 5 Stelle, crollato dal 18,5% delle Politiche 2022 al 7% di ieri, Rosato afferma: "E' un risultato che non mi sorprende. La nostra alleanza con loro in Abruzzo è stata solo una coincidenza dovuta unicamente alla qualità del candidato che sostenevamo".

Però il Partito Democratico ha ottenuto un buon risultato, farete altre alleanze con Elly Schlein? "Si valuteranno le candidature insieme alle elezioni amministrative caso per caso, nulla è scontato. E comunque le elezioni europee saranno con il sistema proporzionale e ognuno verificherà la propria forza elettorale. Quanto all'Abruzzo, non dimentichiamoci che c'è anche da considerare la forza delle liste e dei candidati che raccolgono il consenso sul territorio".

E infine Italia Viva. Con Matteo Renzi il dialogo è chiuso? Nessuna lista insieme alle Europee? "Decisamente sì, discorso chiuso. D'altronde lo ha ribadito anche lui ieri, ognuno va per la sua strada", conclude il vicesegretario di Azione Rosato.