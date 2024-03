Tajani: "Noi la vera novità in Abruzzo. Supereremo il 10% alle Europee"

Tajani: "Occupiamo lo spazio politico tra Giorgia Meloni ed il Partito Democratico"

È il vero vincitore delle elezioni regionali di ieri in Abruzzo. Il segretario di Forza Italia Antonio Tajani sceglie Affaritaliani.it per commentare l'exploit del partito fondato da Silvio Berlusconi, che è cresciuto di più di due punti percentuali rispetto alle elezioni politiche del 2022 arrivando al 13,4%.

"Il successo di Forza Italia in Abruzzo conferma definitivamente la centralità di un movimento che sta occupando lo spazio politico tra Giorgia Meloni ed il Partito Democratico. L’Italia ha bisogno di una forza seria, credibile, affidabile e responsabile che dia tranquillità ai cittadini. L’ottimo risultato di Forza Italia é la vera novità del voto di ieri in Abruzzo. Ora lavoriamo per vincere in Basilicata, in Piemonte e superare il 10% alle elezioni europee", sottolinea il vicepremier e ministro degli Esteri.