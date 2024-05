Alessandra Ghisleri, detronizzata la regina dei sondaggi

Andando a vedere il curriculum di Alessandra Ghisleri si scopre che alla voce 'titoli di studi', “la signora dei sondaggi” (come si definisce sul suo profilo Facebook), scrive che è laureata in Oceanografia paleontologica. E allora si capiscono tante cose.

Alessandra Paola Ghisleri, nata a Varazze (Savona) l’11 settembre del 1966, ha visto la sua immagine di “santona” sgretolarsi dopo che Report in un servizio ha acceso i riflettori sul metodo con cui vengono condotte le rilevazioni demoscopiche.

La trasmissione di Rai 3, che mette nel mirino tutti i più grandi istituti di sondaggio, avanza dei dubbi sulla scientificità delle interviste fatte da Euromedia Research, di cui la Ghisleri è direttrice.

"La bontà di un sondaggio dipende dalla consistenza del campione. Ma come vengono fatti quelli che finiscono sul servizio pubblico?”, si chiede la trasmissione condotta da Sigfrido Ranucci.

Alessandra Ghisleri

Alessandra Ghisleri, in passato storica collaboratrice di Berlusconi, oggi è la sondaggista di riferimento di Porta a Porta. Dai documenti pubblicati sul sito della Presidenza del Consiglio, risulta che il numero dei contatti nei suoi sondaggi è praticamente sempre identico a se stesso, con un altissimo tasso di risposta, pari a uno su due, quasi impossibile da mantenere. Quindi con una platea di intervistati che resta immutata.

Secondo Giovanni Di Franco, professore di Scienze sociali dell’Università La Sapienza di Roma, interpellato da Report, si tratta di “un’anomalia”. Ghisleri, intervistata da Report, ha risposto che i sondaggi di Euromedia Research vengono effettuati variando sempre il campione a cui vengono sottoposte le interviste.

La Ghisleri, che ha abbandonato la passione per gli oceani dopo la laurea, ha ricvuto il suo primo incarico importante nel mondo dei dati nel 2001 quando è diventata direttrice del Dipartimento Opinione e Sociale in DataMedia.

Nel marzo del 2004 fonda Euromedia Research con Alfonso Lupo, società mirata verso gli investimenti nelle nuove tecnologie e per l’affinamento di nuove metodologie di indagine. Il che le farà vincere nel 2007 il premio Germoglio d'Oro della Fondazione Marisa Bellisario. Nel 2014 è la sondaggista del programma Ballarò.

Alessandra Ghisleri

In qualità di ospite partecipa frequentemente ad alcune trasmissioni dei canali Rai, come Rai News 24, e ai programmi di approfondimento sull’attualità politica di LA7. Dal settembre 2016 è una delle sondaggiste di riferimento del programma Porta a Porta condotto da Bruno Vespa. Nel settembre 2019 viene eletta “Prima Donna 2019” dalla giuria del Premio Internazionale “Casato Prime Donne”

Nel marzo 2020 pubblica il libro “La Repubblica dei sondaggi”. Sui social i commenti sono impietosi: Catia Agnelli scrive: “...e anche la Ghisleri ce la siamo giocata”. Giulia Monopoli evidenzia perfidamente: “Ora è la sondaggista della Meloni”.

Umberto D'Errico commenta: “I sondaggisti hanno la stessa valenza di un oroscopo”. Nunzio Buffa è tranchant: “I sondaggi sono commissionati per svolgere come una lavanderia mentale per il popolino”.

Milena Giunta ci va giù diretta: “Finalmente raccontate ciò che sempre abbiamo sospettato... sondaggi farlocchi x favorire i politici di turno, e poi si riempiono la bocca che il governo è alto nei sondaggi, addirittura dopo tutte le schifezze ancora di più…”. Gene Paone non le manda a dire: “Non ho mai dubitato dei sondaggi falsi della Ghisleri per i loro esiti sempre a sostegno di una tesi politica”.