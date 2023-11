Allargamento Ue/ Metà degli italiani favorevoli: Albania dentro, Turchia fuori

Sondaggio: quasi il 50% italiani è propenso a un'espansione dell'Ue

Nel contesto delle attuali dinamiche di allargamento dell'Unione Europea (UE), emergono diverse sfumature di opinione in Italia. Le trattative e le valutazioni riguardo alle nuove adesioni hanno catalizzato l'attenzione del pubblico, con posizioni divergenti all'interno della società. Globalmente, gli italiani sembrano divisi sull'accogliere nuovi membri nell'UE. Circa la metà della popolazione mostra un atteggiamento favorevole, mentre un terzo si mostra contrario.

Questa disparità si manifesta in modo più pronunciato tra le due principali aree politiche: gli elettori di centrosinistra sono generalmente più aperti all'allargamento, con una percentuale di approvazione superiore rispetto al centrodestra, dove solo il 37% sostiene l'ipotesi di accogliere nuovi membri. La questione dell'allargamento suscita pareri contrastanti anche in relazione alle diverse candidature. L'Albania raccoglie il maggior sostegno, seguita da Ucraina e Montenegro. Per Moldavia e Bosnia, le opinioni favorevoli e contrarie si equivalgono, mentre per altri candidati prevale l'opposizione. La Turchia, in particolare, incontra una significativa resistenza, con oltre la metà dei rispondenti contrari al suo ingresso nell'UE.

Mentre alcuni cittadini vedono l'accettazione di nuovi membri come una strategia per evitare l'influenza di altre potenze, sorgono preoccupazioni diffuse riguardo alla possibile complicazione dei meccanismi decisionali delle istituzioni dell'UE con l'incremento dei paesi membri. L'Ungheria, in particolare, emerge come il paese che un numero significativo di italiani (anche se solo il 18%) vorrebbe estromettere dall'Unione.

1. Italiani favorevoli all’accoglimento di nuovi Paesi membri, ma il centrodestra indugia





2. Quale Paese andrebbe ammesso: Albania e Ucraina in testa





3. Gli italiani si sono espressi sulle possibili implicazioni strategiche di un'espansione dell'Ue





4. Quali Stati dovrebbero abbandonare l'Ue