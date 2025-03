Caso Almasri, alla Camera il voto sulla mozione di sfiducia al ministro Nordio. Segui la diretta VIDEO

Sfiducia a Nordio, segui l'intervento in diretta

Nell'Aula della Camera è iniziato il dibattito sulla mozione di sfiducia presentata dalle opposizioni nei confronti del ministro della Giustizia, Carlo Nordio, in merito al 'caso' Almasri. La mozione non è appoggiata da Azione, che ha annunciato l'uscita dall'Aula al momento del voto. Ora sono in corso le repliche del ministro, dopodiché si procederà con le dichiarazioni di voto e il voto sulla mozione di sfiducia.