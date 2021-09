Ambiente, Conte: "Correre sulle rinnovabili e calmierare costi bollette"

Si è concluso l'incontro al Ministero della transizione ecologica tra il leader M5s Giuseppe Conte e il ministro Roberto Cingolani, al quale hanno preso parte anche i ministri 5 Stelle Luigi Di Maio (Esteri), Stefano Patuanelli (Agricoltura), Federico D'Incà (Rapporti con il Parlamento) e Fabiana Dadone (Politiche giovanili).

Al termine dell'incontro il leader 5s ha dichiarato: "Con Cingolani è stato un incontro proficuo , abbiamo passato in rassegna lo stato dell'arte e le prospettive future per quanto riguarda la transizione ecologica". "La transizione ecologica è nel Dna del Movimento 5 Stelle - prosegue Conte - ma deve essere nel Dna di tutte le forze politiche", sottolinea. Conte, come prima di lui l'esponente del Pd Misiani, ha ribadito che bisognaintervenire per calmierare i costi delle bollette. Mentre sul nucleare Cingolani ha garantito il "no".

Con Cingolani sintonia sull'economia circolare

"Abbiamo trovato un ministro molto motivato e molto in sintonia per quanto riguarda l'economia circolare. Dobbiamo abbracciare tutti, a qualsiasi livello, la cultura del riciclo, abbandonando quella del rifiuto", ha dichiarato l'ex premier dopo l'incontro con il ministro Cingolani. "Una transizione ecologica ben fatta - ha aggiunto - porterà anche maggiore inclusione sociale. Il compito della politica è evitare che i costi della transizione vengano scaricati sulle fasce più deboli", conclude il leader M5s.

Bollette, intervenire per calmierare i costi

"Abbiamo assolutamente convenuto", spiega al termine dell'incontro Conte, "che dobbiamo intervenire, con varie modalità, per calmierare i costi delle bollette. C'è una congiuntura internazionale che ha portato all'aumento del prezzo del gas e altri fattori che hanno portato a questo incremento notevole che si ripercuote sul bilancio delle singole famiglie in un momento di particolare sofferenza, economica e sociale, dovuta alla pandemia". "Il M5s - prosegue Conte - si è impegnato a formulare delle proposte e su questo abbiamo ottenuto piena disponibilità dal ministro Cingolani".

Energia, da Cingolani garanzie sul no al nucleare

"Abbiamo avuto garanzie che l'Italia non abbraccerà l'energia atomica, quindi no al nucleare", ha rimarcato Giuseppe Conte al termine dell'incontro con Cingolani.