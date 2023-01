Antimafia, ok unanime dalla Camera alla commissione

Via libera dalla Camera all’istituzione di una commissione Antimafia. Ora serve l'ok del Senato

La discussione che ha fatto da scenario al “caso Donzelli” e alle sue contestate affermazioni sull’anarchico Cospito e sul regime del 41-bis, ha dato frutti: l’Aula della Camera ha dato infatti via libera pressoché unanime alla proposta di legge sulla istituzione della commissione parlamentare Antimafia in questa legislatura. Il testo, approvato a Montecitorio con 288 voti a favore, nessun contrario ed un astenuto, ora passa al Senato.

Continua, però, il dibattito intorno al tema delle intercettazioni, specialmente se legate alla lotta ai reati contro la pubblica amministrazione e della criminalità organizzata.

“Ridurre la possibilità dell'uso del trojan nei reati contro la pubblica amministrazione minerebbe anche le indagini contro la criminalità organizzata” ha spiegato, infatti, il procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo alla Commissione Giustizia del Senato, che lo ha ascoltato nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle intercettazioni. Molte delle indagini sulla mafia "nascono da quelle sulla pubblica amministrazione", ha spiegato Melillo. E richiamando i casi dei comuni sciolti per mafia , ha aggiunto: "ci sarebbe da ragionare anche in termini di tenuta della democrazia. Anche il procuratore di Perugia Raffele Cantone ha sottolineato: “Soprattutto in materia di corruzione le intercettazioni sono l'unico strumento per penetrare nel rapporto omertoso che c'è tra corrotto e corruttore". E "senza intercettazioni è difficile anche aggredire la criminalità comune".