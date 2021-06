Antonella Viola, che assist a Enrico Letta! "E' l'unico moderato in politica"

Affascinante come sempre – e più bionda del solito – Antonella Viola è stata ospite della puntata di lunedì 7 giugno di “Otto e mezzo”, condotto da Lilli Gruber su La7. Oltre ad annunciare di aver preso l'aspettativa dal suo ruolo di immunologa dell'Università di Padova per dirigere il nuovo centro di ricerca della Fondazione “Città della Speranza”, ha commentato a 360° sia l'andamento del Covid-19 che l'attualità politica, prendendo una posizione piuttosto netta.

Alla domanda della conduttrice sulla eventuale presenza di “moderati” nel nostro Paese (“ma non le chiedo di fare nomi”, ha inizialmente precisato Lilli Gruber), Antonella Viola non si è fatta pregare: “Sì, io qualcuno lo vedo, lo vedo. Senza dubbio, anche nel senso a cui si riferiva il magistrato (Giancarlo De Cataldo, anche lui ospite, ndr). Vedo assolutamente Ci sono delle persone ancora nella politica - non mi piace fare di tutta l'erba un fascio – che parlano con pacatezza e con competenza. Ce ne sono pochissime: in questo momento forse me ne viene in mente una... E' vero, non sono tante, ma qualcuna c'è”.

Comprensibilmente incuriosita, Lilli Gruber allora le chiede “Me la dice?” e l'immunologa risponde: “Beh, Letta! Letta non mi sembra una persona che non è un moderato, no? Mi sembra una persona molto pacata, riflessiva, che prima di parlare riflette. Questo non significa che io stia dando un giudizio politico, però sulla persona e sull'uomo sì”.

Dopo un anno e mezzo di costante presenza televisiva per parlare del Coronavirus ora i televirologi assumono anche un ruolo politico?

In realtà è così già da tempo, perché i vari protagonisti della narrazione mediatica di questo periodo che rimarrà nella storia hanno tutti un retroscena politico, personale e ideologico decisamente interessante. Qualcuno è molto schierato, qualcuno viene considerato tale anche controvoglia. E poi c'è la loro vita privata, con amori, simpatie e antipatie.