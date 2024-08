Arianna Meloni, Mulé (FI): "Siamo alla barbarie del pre-pre-avviso di garanzia"

"La storia tutta italiana del pre-avviso di garanzia ad Arianna Meloni serva dunque di lezione a chiunque agita lo spettro della superiorità etica e morale della Magistratura per decidere le sorti del Paese"



"Oramai questo è diventato un Paese dove non si aspetta neanche l’iscrizione nel registro degli indagati o un avviso di garanzia per lanciare accuse ovviamente in barba alla presunzione di innocenza: siamo arrivati alla barbarie del pre-pre-avviso di garanzia". Lo afferma ad Affaritaliani.it Giorgio Mulé, vicepresidente della Camera di Forza Italia, sulle voci di un'inchiesta su Arianna Meloni, sorella della premier Giorgia Meloni, per traffico di influenze.



"Per anni noi di Forza Italia siamo stati spesso isolati a denunciare questa deriva o ad essere derisi. D’altronde questo è il Paese dove, nonostante tre Procure a ogni latitudine abbiano chiesto e ottenuto più volte dopo anni di indagini di archiviare le inchieste sul ruolo di Berlusconi nelle stragi di anni ‘90, si continua a indagare senza vergogna su quei fatti anche dopo la morte del nostro leader".



"La storia tutta italiana del pre-avviso di garanzia ad Arianna Meloni serva dunque di lezione a chiunque agita lo spettro della superiorità etica e morale della Magistratura per decidere le sorti del Paese soprattutto quando si è nella fase delle indagini preliminari, figurarsi quando si sguazza nella palude putrida del sospetto senza prove. Un errore storicamente commesso dalla sinistra, dai giustizialisti a 5stelle e in alcuni casi persino dai nostri stessi alleati. Non dimentico che in epoche recenti si preferì non procedere ad alcune nomine per indagini allo stato preliminare poi sfociate in nulla o addirittura soltanto sulla scorta di chiacchiere senza fondamento finite nel tritacarne del web o nei social. Ne facciano tutti tesoro", conclude Mulé.





