Armi all’Ucraina, Pd e Terzo polo votano con maggioranza. No da M5s e SI-Verdi

Ucraina, ok dalla Camera alle mozioni della maggioranza sulle armi

Via libera dell'Aula della Camera alla mozione di maggioranza sulla guerra in Ucraina. Parti del documento, che contiene tra l'altro, l'ok a proseguire l'invio delle armi a Kiev, sono state votate anche dall'opposizione. Passano, con un gioco di astensioni reciproche, anche le mozioni del Pd e di Iv-Azione, su cui il governo si era rimesso all'Aula. Respinti i documenti presentati da M5S e Avs.

Ucraina: dl proroga invio armi a Kiev al 2023 domani in Cdm

Il Consiglio dei ministri in programma domani, a quanto si apprende in ambienti di governo, dovrebbe esaminare anche il decreto legge annunciato dal ministro della Difesa Guido Crosetto per prolungare al 2023 il sostegno, tra cui anche la possibilità di inviare aiuti militari, dell'Italia all'Ucraina.