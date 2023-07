Arnaldo Forlani è morto, si è spento a 97 anni lo storico segretario della Dc

Morto Arnaldo Forlani, l'ultimo dei grandi protagonisti della Dc

Arnaldo Forlani è morto, aveva 97 anni. Addio allo storico segretario Dc ed ex presidente del Consiglio. Tra i primi a ricordarlo Pier Ferdinando Casini, che è stato suo collaboratore: "Ha servito la politica e non se ne è mai servito. Ha avuto grandi soddisfazioni nella sua vita pubblica e altrettante amarezza. Ha affrontato il tutto con una profonda fede cristiana e una grande umanità – ha aggiunto Casini – Nei prossimi giorni ci sarà tempo per riflettere sul suo lavoro politico: europeista, atlantista ha sempre difeso con forza la collaborazione tra Dc e socialisti. È forse l’ultimo dei grandi protagonisti della Democrazia cristiana della Prima repubblica, a cui dobbiamo dire grazie e addio".

Forlani è stato è stato segretario della Dc per quattro anni dal 1969 al 1973 e poi dal 1988 al 1992, quando il suo partito era stato travolto dalla stagione di Mani Pulite. Numerosi gli incarichi di governo ricoperti in carriera: è stato presidente del Consiglio dall’ottobre del 1980 al giugno del 1981, e prima ancora è stato ministro degli Esteri, della Difesa, delle Partecipazioni statali. Deputato di lungo corso, dal 1958 al 1994, è stato anche eurodeputato tra il 1989 e il 1994.