Scontro aperto Palazzo Chigi-magistratura, “vogliono fare opposizione?”

Giustizia, scoppia il caso Delmastro: Palazzo Chigi contro una "fascia della magistratura"

Offensiva di Palazzo Chigi contro la magistratura. Come ai tempi di Silvio Berlusconi premier. Nel giorno in cui vengono rese note le ultime volontà del leader di Forza Italia e le immagini del testamento scritto di proprio pugno fanno il giro del mondo. L’attacco della presidenza del Consiglio a “una fascia della magistratura”, così si legge sulla nota fatta uscire nel pomeriggio da Piazza Colonna e immediatamente rilanciata dalle agenzie, apre esplicitamente il contenzioso con le toghe.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la volontà da parte del gip di Roma di procedere con l’imputazione coatta per il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, indagato per rivelazione di segreto d'ufficio in relazione al caso Cospito, l'anarchico detenuto al 41 bis.

Il gip non ha accolto la richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura che ora dovrà formulare una richiesta di rinvio a giudizio. In un processo "non è consueto che la parte pubblica, chieda l'archiviazione" e il gip "imponga che si avvii il giudizio”, le parole testuali fatte filtrare da Giorgia Meloni.

Il tutto va a sommarsi al caso che vede da settimane nell’occhio del ciclone Daniela Santanchè. La ministra del Turismo è indagata a Milano con le ipotesi di reato di bancarotta fraudolenta e falso in bilancio su presunte irregolarità nella gestione della Visibilia Editore, la società fondata dalla Santanchè.

Assieme alla ministra, dallo scorso 5 ottobre, sono indagati anche la sorella e il compagno. Ma la “Pitonessa” ancora oggi pomeriggio si affannava a dichiarare di non aver ricevuto nessun avviso di garanzia.