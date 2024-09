Assegno unico 2024, stop in vista per coloro che non presentano l'Isee

Assegno Unico 2024: il Governo esamina una possibile riforma – escluso chi non presenta l’ISEE

Il Governo starebbe considerando una riforma importante per l’Assegno Unico 2024, con l’intento di introdurre nuovi requisiti per l’accesso al beneficio. Tra le proposte in discussione, vi è quella di escludere dalla ricezione dell'assegno coloro che non presentano la Dichiarazione Sostitutiva Unica (Isee).

Nel dettaglio, la misura mira a rendere l’assegno più equo, assicurando che il sostegno economico sia destinato esclusivamente alle famiglie che dimostrano effettivamente una condizione economica che ne giustifichi il ricevimento. Attualmente, l’Assegno Unico è erogato indipendentemente dalla presentazione dell’Isee (ricevendo solo la quota minima di 57 euro per figlio) ma il Governo starebbe valutando questo cambiamento per focalizzare le risorse sui nuclei familiari con maggiori necessità.