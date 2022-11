Assegno unico, pagamento novembre? Ecco da quando. Ritardo causato da...

Assegno unico, mensilità di novembre. Nuovi dettagli



Dopo i ritardi nel pagamento da parte dell'Inps, a causa pare di controlli effettuati tra fine ottobre e inizio novembre e terminati solo il 4 di questo mese, si stanno sbloccando i pagamenti per l'assegno unico di novembre.



In molti riceveranno il bonifico dall'Inps a partire da lunedì 21 novembre con un ritardo quindi di 7-8 giorni rispetto ai mesi precedenti.



Nel caso in cui sulla propria area personale sul sito Inps - cassetto previdenziale - non ci sia ancora il pagamento per la mensilità di novembre si può chiamare il numero 803 164 (06164164) per chiedere informazioni seguendo la voce dicendo "assegno unico".