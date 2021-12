Atreju 2021, Meloni fa concorrenza a Lilli Gruber. Da Fdi un talk show tv

Atreju 2021, dal presunto primo partito italiano, ma...

Giorgia Meloni come Lilli Gruber. Atreju 2021, la storica kermesse della destra italiana che si tiene da oggi al 12 dicembre a piazza Risorgimento a Roma, più che una festa di partito sembra uno dei tanti talk show televisivi che servono solo a creare confusione tra i cittadini e, quasi mai, portano chiarezza sui temi chiave dell'attualità politica. Dal presunto primo partito italiano, almeno così dicono gli esponenti di FdI, ci si aspetta una festa di partito che faccia politica, e non marketing.



Tra gli ospiti di oggi del dibattito intitolato “Lavori in corso. La questione occupazionale in Italia, nel punto d'incontro tra produzione e solidarietà” ci sono anche Giancarlo Giorgetti, ministro dello Sviluppo Economico e Luigi di Maio, ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale. Tra gli ospiti del «Il Natale dei Conservatori», titolo di questa edizione, anche Silvio Berlusconi e perfino Matteo Renzi, perché è "aperta" e fa parlare tutti. Insomma, un ottimo palinsesto televisivo, magari per uno di quei rumorosi e confusi talk show delle reti Mediaset per le quali il compagno di Meloni collabora. La presidente di Fratelli d'Italia si candida non solo a governare il Paese (ogni giorno ripete la litania delle elezioni nel 2022) ma addirittura si candida al ruolo di prima donna presidente del Consiglio.



Ci spieghi che cosa farebbe per contenere la pandemia, come utilizzerebbe e gestirebbe i fondi del Pnrr, come riformerebbe il Fisco e gli ammortizzatori sociali, come fermerebbe nei fatti, e non a parole dall'opposizione, l'immigrazione clandestina. Organizzare un mega-talk show chiamandolo Atreju 2021 sarà anche un'ottima operazione di marketing, ma gli elettori di destra (e non solo) pretendono giustamente risposte. Concrete. Meloni potrebbe aggiornare il titolo del suo libro, 'Io sono Giorgia', in 'Io sono Giorgia, la competitor di Lilli (Gruber)'.