Atreju, ironia FdI su Fassino (e non solo). Calenda: "Fate un tantino schifo"

L'ironia di Atreju prende di mira non solo l'ultimo segretario dei Ds ma anche altre personalità politiche e dei media come Elly Schlein, Fazio Fazio e Luciana Littizzetto

"Non farti rubare il futuro in Europa. Il profumo della libertà è con Giorgia. E non serve rubarlo, basta scrivere Giorgia". E' quanto si legge in un post pubblicato sul profilo social di Atreju, con allegata foto del deputato Pd finito al centro delle polemiche per un presunto tentato furto di un profumo all'aeroporto di Fiumicino. "Fate un tantino schifo", commenta il leader di Azione Carlo Calenda.



L'ironia di Atreju prende di mira non solo l'ultimo segretario dei Ds ma anche altre personalità politiche e dei media come Elly Schlein, Fazio Fazio e Luciana Littizzetto. E le polemiche non mancano. Anzi sono destinate ad aumentare contro il partito della presidente del Consiglio.