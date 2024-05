Non solo Fassino, al duty free fermati per furto prelati, avvocati e giudici

Fassino, il suo caso non è isolato: il "vizietto" lo avrebbero molti altri Vip

Più che la cleptomania o altra malattia, le malelingue asseriscono che si debba sempre tornare al vecchio adagio "cherchez la femme", magari alludendo a un debole di Fassino per il gentil sesso, complice anche una moglie che - malignano - lo terrebbe un po' troppo a catena corta. Il deputato del Pd è stato ufficialmente iscritto ieri nel registro degli indagati con l'accusa di furto. Le telecamere hanno filmato tutto e non sono neanche poche. A osservare i clienti che attraversano con i trolley il serpentone di aeroporto che si snoda tra gli scaffali ci sono - riporta Repubblica - una quarantina di telecamere a 360 gradi. Solo quattro sono sistemate sopra la parete di Chanel, l’angolo della profumeria dove il deputato Piero Fassino ha portato via uno Chanel Chance da 130 euro. Ma i commessi spiegano che il caso di Fassino non è certo un episodio isolato.

"È insopportabile - sbotta un dipendente a Repubblica - dovere assistere quasi quotidianamente a chi guadagna una barca di soldi e ruba di tutto. Qui di raid ce ne sono continuamente. Fassino fa scalpore ma anche tante altre alte professionalità hanno lo stesso vizio. Negli ultimi 20 anni qui abbiamo denunciato alti prelati, magistrati, avvocati, insegnanti che portano le scolaresche in gita, docenti di diritto costituzionale, pittori, artisti". "Stasera, ad esempio, - prosegue la commessa - chi si occupa di sicurezza sa già che ci sarà almeno un furto di un certo valore. Si arriverà quasi sicuramente a un arresto perché il viaggiatore in arrivo dalla Romania è stato più volte beccato". Spiega chi si occupa di security: "Fa parte di una batteria di ladri che acquista biglietti low cost da Bucarest, da Cracovia e da altre città con l’unico intento di ripulire i Duty Free, sia negli aeroporti di partenza che in quelli di arrivo".