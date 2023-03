Auto, accordo Ue-Berlino "svantaggioso" per Roma. Elkann incontra Tajani

Auto, per Italia intesa tedesca su e-fuel svantaggiosa

La soluzione di compromesso tra la Commissione Ue e la Germania sull'inclusione degli e-fuels nel provvedimento sullo stop alle Auto inquinanti dal 2035 per l'Italia resta "svantaggiosa". E' questa, a quanto si apprende, la linea che la premier Giorgia Meloni avrà modo di ribadire nel corso della prima giornata di lavori del Consiglio europeo. Linea che Meloni, si apprende ancora, spiegherà anche alla presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen.

Incontro a Palazzo Chigi tra Antonio Tajani e John Elkann

Dopo la notizia di questo imminente accordo il presidente di Stellantis, John Elkann, è stato ricevuto a Palazzo Chigi dal vicepremier e ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani. Assente, nella sede del governo, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, a Bruxelles per il consiglio europeo.

Oggetto dell'incontro tra Elkann e Tajani non solo le auto. Il capo di Exor ha deciso che la Fiat non sarà più top sponsor della FIGC. Niente rinnovo del contratto. Così la Nazionale è stata costretta a trovarsi un sostituto che, ironia della sorte, è la Volkswagen, come annunciato dal presidente della Federazione Gabriele Gravina. Lo strappo probabilmente è dovuto alla rottura tra la FIGC e la Juventus per il caso plusvalenze e stipendi.