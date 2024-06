Autonomia differenziata, il sì di Mattarella: promulgata la legge

Autonomia differenziata, Mattarella promulga la legge

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha promulgato la legge sull'Autonomia, ovvero la legge recante "disposizioni per l'attuazione dell'Autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione".

Zaia: "Firma Mattarella è data storica per l'Autonomia"

"Se il 19 giugno è passato alla storia per essere la data dell'approvazione dell'Autonomia, il 26 giugno è sicuramente una data storica nel quale il presidente Mattarella ha promulgato la legge dell'Autonomia". Lo dice Luca Zaia presidente della Regione Veneto sull'Autonomia. "Adesso - conclude - attenderemo la pubblicazione in gazzetta ufficiale per poi chiedere di ripartire con le trattative rispetto alle materie previste dalla costituzione".