Autonomia, ok dal Consiglio dei ministri al disegno di legge di Calderoli

Articolo in fase di aggiornamento...

Autonomia, via libera dal Cdm

Il Consiglio dei ministri ha approvato all'unanimità il disegno di legge sull'Autonomia presentato dal ministro per i Rapporti con le Regioni Roberto Calderoli. Il via libera è stato suggellato da un applauso.

Autonomia, Casellati: testo molto buono. Pd pregiudiziale

Il testo sull'Autonomia "e' molto buono" e' quella che arriva dal Pd "e' un'opposizione pregiudiziale". A dirlo il ministro per le Riforme, Elisabetta Casellati, all'arrivo a Palazzo Chigi per il Consiglio dei ministri

Autonomia, Zaia: oggi primo giorno di scuola poi crescendo

"Sarà il primo giorno di scuola, poi sarà un crescendo verso la modernità, per dare vita al percorso che già prevedevano i padri costituenti. E' una scelta di modernità e di responsabilità; non è assolutamente l''affamare' le Regioni del sud o dividere l'Italia". Lo ha detto il governatore del Veneto, Luca Zaia, riferendosi al voto in Cdm, previsto oggi, sul disegno di legge di attuazione sull'autonomia differenziata. "Mi spiace vedere che ci sia ancora qualcuno - ha aggiunto - che sostiene che questa sarà la fine del nostro Paese, non sarà così. Basti pensare che Germania e Stati Uniti vengono percepiti come grandi nazioni non divise ma hanno un federalismo vero". "Lo scontro tra maggioranza ed opposizione c'è sempre stato - ha rilevato Zaia -, ma vedo anche figure istituzionali che prima erano a favore ma che siccome oggi sono all'opposizione hanno cambiato idea".

Autonomia, Landini: è sbagliata e va contro il Paese

Il progetto sull'Autonomia differenziata, con il disegno di legge atteso nel pomeriggio in Cdm, "è sbagliato e va contro il Paese", che "è già diviso, ha già troppe disuguaglianze. Non è quello di cui ha bisogno". Così il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, a margine del congresso della Cgil Roma e Lazio, sottolineando che tale "logica indebolisce il Paese, anche nel rapporto con gli altri Stati, rischia di mettere in discussione il rapporto con le parti sociali, perché non è stato discusso con nessuno, e svilisce il ruolo del Parlamento".