"Autonomia, ok prima delle Europee? Perché no". Forza Italia apre alla Lega

"Non mettiamo limiti alla Provvidenza". Paolo Barelli, capogruppo di Forza Italia alla Camera, interpellato da Affaritaliani.it, risponde così alla domanda se condivida le parole del capogruppo a Montecitorio della Lega, Riccardo Molinari, che ha affermato che l'obiettivo del Carroccio è il via libera anche alla Camera, e quindi definitivo, dell'autonomia regionale prima delle elezioni europee.



"Se il testo ha il gradimento della maggioranza non vedo problemi. I nostri senatori hanno lavorato al testo insieme ai colleghi della maggioranza e se tutto è condiviso perché no", conclude Barelli.