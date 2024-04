Autonomia: 5s e Pd non partecipano a nuovo voto, "dittatura della maggioranza"

Autonomia: Schlein, impongono dittatura della maggioranza

"Quanto sta accadendo in commissione affari costituzionali della Camera conferma che la maggioranza è sotto schiaffo della Lega". Così la segretaria del partito democratico Elly Schlein sul ddl autonomia. "Fratelli d'Italia e Forza Italia stanno accettando in silenzio una riforma che stravolge l'assetto istituzionale dello Stato e aumenta le disparità tra i cittadini perché è in gioco la tenuta stessa del governo. E' molto grave" e "non è accettabile che ogni volta che vanno sotto su un emendamento ripetano la votazione. Non c'è rispetto del Parlamento. Stanno imponendo una vera e propria dittatura della maggioranza".

Autonomia: M5s, non partecipiamo a nuovo voto

"Quella votazione era stata completata e quell'emendamento e' stato approvato. Oggi stanno ripetendo quella votazione valida. Questa ripetizione non e' conforme al regolamento. Se si modifica il collegio e' una nuova votazione. Non parteciperemo alla votazione dell'emendamento". Lo ha affermato il capogruppo M5s in commissione Affari costituzionali della Camera Alfonso Colucci, uscendo dalla commissione durante l'esame del ddl Autonomia.

Autonomia: anche Pd non partecipa a voto emendamento

Il Pd non partecipera' al voto sull'emendamento al ddl Autonomia oggetto di una diatriba tra maggioranza e opposizione in commissione Affari costituzionali alla Camera. Come M5s e Avs, anche i dem contestano la decisione della maggioranza di riprendere il voto, che le opposizioni consideravano concluso con la maggioranza andata sotto nei giorni scorsi.