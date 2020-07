Autostrade, Renzi frena Conte: "Revoca difficile. Cdp unica via"

Aspi, Renzi: "Populisti urlano slogan ma unica via intervento Cdp"

"Questione Autostrade. I populisti chiedono da due anni la revoca della concessione. Facile da dire, difficile da fare. Perche' se revochi senza titolo fai un regalo ai privati, ai Benetton, ai soci e apri un contenzioso miliardario che crea incertezza, blocco cantieri, licenziamenti. Questa e' la verita'. A dire la verita' si perdono forse punti nei sondaggi, ma si salvano le nuove generazioni da miliardi di debiti". Cosi' Matteo Ranzi torna sulla questione della concessione a Aspi che divide la maggioranza, con M5s per la revoca. "La strada e' un'altra - propone il leader di Italia viva -. Se proprio lo Stato vuole tornare nella proprieta', l'unica possibilita' e' una operazione su Atlantia con un aumento di capitale e l'intervento di Cdp. Operazione trasparente, societa' quotata, progetto industriale globale. Non ci sono alternative serie e credibili". "Il populismo urla slogan, la politica propone soluzioni", conclude.

Autostrade: Marcucci, proposta Aspi passo avanti

"Mi pare che l'ultima proposta depositata da Aspi sia un indubbio passo avanti. Se andra' ulteriormente limata, lo dira' il Governo entro martedi'. Io mi limito ad un'osservazione: la decisione deve essere coerente con l'interesse pubblico, e non orientata da pregiudizi in un senso o nell'altro senso, come pure ho sentito dire dalla senatrice 5 stelle Lezzi. Tengo a precisare nuovamente che il Pd non ha bloccato il dossier e come si e' ampiamente visto la nostra squadra al governo non ha lavorato per rinnovare automaticamente la concessione ai Benetton". Lo ha detto il capogruppo del Pd in Senato, Andrea Marcucci in un'intervista a Qn. "Il dossier delle cose non affrontate purtroppo e' lungo - ha osservato - ma c'e' soprattutto un metodo che non mi convince. Se un problema divide la maggioranza, bisogna comunque affrontarlo. Rinviare i problemi non significa risolverli, anzi spesso e' il contrario".