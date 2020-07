Autostrade, Rosato (Iv): "Revoca boomerang, a pagare saranno gli italiani"

Autostrade, Rosato: "Revoca boomerang, saranno gli italiani a pagare"

"Il contenzioso rischia di essere uno straordinario regalo ai Benetton. Se vincono saranno gli italiani a pagare e non Alessandro Di Battista". A sostenerlo in un'intervista al Corriere della Sera e' Ettore Rosato, vicepresidente della Camera dei deputati e coordinatore nazionale di Italia viva. Secondo Rosato sono infatti trascorsi due anni "e il punto mi sembra ancora un messaggio - dice - che serve per conquistare consenso, non per risolvere il problema". E chiosa: "Non avremmo avuto tutte le strade liguri bloccate se questi due anni non si fossero persi in cerca di like".

Autostrade, Rosato: "A rischio la nostra credibilità con gli investitori internazionali"

Il coordinatore di Iv si chiede: "Vale la pena imbarcarsi in un contenzioso con il rischio elevato di perdere per lo Stato e di perdere credibilita' con gli investitori internazionali? Direi di no". Per Ettore Rosato "il tema Atlantia non e' i Benetton a cui noi non vogliamo fare sconti" ma e' "il rapporto chiave di chi viene a investire nel nostro Paese". Per Rosato la prima preoccupazione dovrebbe essere "quella di rilanciare il lavoro, non gli studi di avvocati".