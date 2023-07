Avviso Agenzia delle Entrate: devi pagare subito. Scopri se arriva anche a te

Agenzia delle Entrate, pagare subito



L’Agenzia delle Entrate Riscossione inizia ad inviare le lettere con cui chiede i soldi ai contribuenti indebitati. Nulla a che vedere con la definizione agevolata delle cartelle, perché dopo la proroga che ha spostato dal 30 aprile al 30 giugno la scadenza, adesso il concessionario alla riscossione avrà tempo fino ad ottobre per rispondere ai contribuenti. Arrivano lettere dall’Agenzia delle Entrate, vediamo di cosa si tratta, come scrive www.proiezionidiborsa.it.

Le lettere che arrivano adesso, con allegate le cartelle esattoriali di pagamento, hanno un altro oggetto. Che però potrebbe causare confusione verso quei contribuenti che hanno provveduto a presentare la domanda di rottamazione.

Arrivano lettere dall’Agenzia delle Entrate per le cartelle esattoriali, ecco cosa fare adesso dopo la rottamazione

Date, natura del debito, notifiche e affidamento al concessionario, ecco cosa controllare prima di pagare

I termini della rottamazione quater sono scaduti e per i contribuenti interessati adesso è solo il caso di attendere. Nella rottamazione sono rientrati tutti i debiti dei contribuenti, non cancellati automaticamente perché di importo superiore a 1.000 euro per partita, e diventati cartelle solo dopo il 2015. Ma fuori anche i debiti non rientranti tra quelli affidati all’agente della riscossione nel periodo tra il 1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022.

Per esempio, un debito che è passato all’incasso del concessionario alla riscossione dopo il 30 giugno 2022, anche se riferito ad un debito pregresso, non poteva rientrare nella rottamazione delle cartelle. Significa che adesso l’Agenzia delle Entrate Riscossione ha il diritto di mandare a casa dei contribuenti, anche di quelli che hanno prodotto la domanda di rottamazione, le nuove cartelle. E così sta facendo effettivamente il concessionario alla riscossione che dal 2017 ha sostituito Equitalia.