Azione, Calenda:"Renzi non è serio. Alleati col Pd in quasi tutte le Regioni"

Carlo Calenda parla a tutto campo, dal governo alle alleanze alle Regionali e accantona Matteo Renzi: "Non è uno serio". L'ex ministro dello sviluppo economico non chiude la porta ad una sua candidatura come sindaco di Roma. "Alle prossime Regionali andremo con il centrosinistra e il Pd in Veneto, in Toscana, nelle Marche, spero anche in Liguria. Se in Puglia si togliesse dalla corsa Michele Emiliano, appoggeremmo un dem come Dario Stefano, ad esempio". Carlo Calenda cambia marcia . Il feeling con Matteo Renzi appena cominciato, è già finito. Per l'ex ministro dello sviluppo economico, eurodeputato ex dem, ora leader di Azione: Renzi non è serio - spiega a Repubblica - fa nascere un governo e poi lo bombarda tutti i giorni. E' un modo di fare politica incoerente, con un tatticismo debole e sconclusionato". E sulla candidatura a sindaco di Roma, Calenda ammette che la sensazione potrebbe esserci: "Ma per ora sono impegnato a far crescere il mio partito".