Azzolina lascia e va con Di Maio. "M5S come fidanzato che peggiora"

Azzolina: "Non siamo ne' carne ne' pesce"



La deputata Lucia Azzolina lascia il gruppo del Movimento 5 stelle ed entra in quello di Insieme per il futuro, la nuova formazione politica guidata da Luigi Di Maio. "Sono qui per dirvi che sto per uscire dal Movimento 5 stelle e firmero' nelle prossime ore per entrare nel nuovo gruppo guidato da Di Maio", afferma annunciando l'addio al Movimento. "Evidentemente non e' stato facile decidere e se guardassi alla convenienza personale non dovrei farlo, perche' sono al primo mandato e ho anche restituito tutto. Pero' - evidenzia - vivo da tanti mesi un enorme disagio. E' come un fidanzato che speri che possa cambiare, ma non cambia. Anzi peggiora".



"Ho passato gli ultimi tre giorni a chiedere un cambiamento che non ci sara'. Ne ho avuto la conferma definitiva. Oggi mi chiedo cosa sia il Movimento 5 stelle e non so rispondere. Il famoso nuovo corso, quello della maturita' politica, non e' mai iniziato. Non siamo ne' carne ne' pesce", prosegue Azzolina. "Dov'e' la maturita' politica se si fanno le scelte solo sulla base dei sondaggi? Dov'e' la cura delle parole se ogni giorno si leggono e si sentono solo tweet e interviste al veleno? Dov'e' la collegialita'? Io sono una persona leale ma qui non si vuole la lealta', si pretende la devozione e la fede cieca", continua Azzolina, spiegando che "Conte, che ho stimato come Presidente del Consiglio, oggi e' ostaggio dei suoi vicepresidenti".



"In questi due giorni - aggiunge - mi sarei aspettata un po' di autocritica e invece c'e' chi ha festeggiato. Tutto questo fa molto male pensando agli elettori, ma a loro dico con sincerita' che il movimento 5 stelle non esiste piu'. Anzi, vedrete che presto cambiera' anche il simbolo". "Andro' con 60 colleghi che hanno creduto nel nuovo corso, quello della maturita' politica. E lo realizzeranno altrove", conclude.