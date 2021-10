Ballottaggi, lo scivolone di Michetti. "Rigopiano, perché soccorsi di colore?"

"Ho visto pure della gente di colore che stava lì a dare una mano. Per carità… è lodevole. Ma lì ci debbono essere persone che sanno il fatto loro". Lo ha detto il candidato sindaco di Roma Enrico Michetti a RadioRadio nel gennaio 2017, secondo quanto riporta La Repubblica. "Non si comprende perché il Genio guastatori è stato inserito all’interno della Folgore, un reggimento di paracadutisti. Quelli che stanno di stanza a Legnago, quelli possono essere paracadutati in qualsiasi momento, in qualsiasi teatro di guerra", ha aggiunto.

L'ultimo scivolone di Michetti ripescato dall'archivio di Radio Radio

"Così, con l’ultimo scivolone ripescato dai meandri dell’immenso archivio di Radio Radio, si conclude la campagna elettorale di Enrico Michetti, 55 anni, avvocato amministrativista dalla voce impostata, fino allo scorso giugno noto per le sue quotidiane chiacchierate radiofoniche sull’emittente locale che hanno convinto — è questa la vulgata — Arianna Meloni, sorella di Giorgia, a proporlo alla leader di Fdi come candidato del centrodestra a Roma", scrive Repubblica.