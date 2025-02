MEGA, Musk non convince Forza Italia: "Non è sufficiente uno slogan"

"Non credo sia sufficiente uno slogan per assemblare un cartello comune europeo che coinvolga all’unisono i partiti e gli elettori dei singoli Paesi"



"L’Europa è un continente articolato con nazioni sovrane gestite da governi e parlamenti autonomi all’interno dei quali operano partiti con anime diverse da Paese a Paese". Paolo Barelli, capogruppo di Forza Italia alla Camera, intervistato da Affaritaliani.it, risponde alla domanda se il progetto lanciato da Elon Musk, "MEGA" (Make Europe Great Again), sia da sostenere.



"Non credo quindi che sia sufficiente uno slogan per assemblare un cartello comune europeo che coinvolga all’unisono i partiti e gli elettori dei singoli Paesi. Ognuno ha il proprio dna e specifiche problematiche di carattere storico e politico. Ma la velocità con cui si sviluppano le questioni mondiali è tale che fare previsioni è comunque un azzardo", conclude Barelli.



